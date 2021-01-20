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Ne kadar stresli olduğunuzu biliyor musunuz? Bu test ortaya koyacak

Birçoğumuz gündelik yaşamda sıkıntılar yaşıyor, ve yaşadığımız sıkıntılar neticesinde bazı şeyleri kafaya takıp stres yapıyoruz. Peki ne kadar streslisiniz? İşte stres ölçen testlerden bazıları...

20.01.2021 06:27 - Son Güncelleme: 20.01.2021 06:27
Ne kadar stresli olduğunuzu biliyor musunuz? Bu test ortaya koyacak

Gözlerinizin sizi yanıltmasına hazır mısınız? Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler 24 en garip optik illüzyon.
Bu resimdeki optik illüzyon sizin stres seviyenizi test edecek. Eğer resmi sabit görüyorsanız stresli değilsiniz. Muhtemelen hayatınızda her şey yolunda. Eğer yavaşça dönüyorsa streslisiniz. Resmin hızlıca döndüğünü görüyorsanız ise bu çok streslisiniz anlamına geliyor.

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Ne kadar stresli olduğunuzu biliyor musunuz? Bu test ortaya koyacak

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru.

Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

Ne kadar stresli olduğunuzu biliyor musunuz? Bu test ortaya koyacak

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Ne kadar stresli olduğunuzu biliyor musunuz? Bu test ortaya koyacak

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Ne kadar stresli olduğunuzu biliyor musunuz? Bu test ortaya koyacak

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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