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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de otobüs durağında bekleyen 3 kişinin öldüğü kaza kamerada! Acılı baba konuştu: Ciğerim soldu

SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de otobüs durağında bekleyen 3 kişinin öldüğü kaza kamerada! Acılı baba konuştu: Ciğerim soldu

Son dakika haberleri... Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. 2 öğrenci hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan kazada ölü sayısı 3'e yükselirken gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önceden ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

DHA
02.06.2022 09:25 - Son Güncelleme: 02.06.2022 12:12
SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de otobüs durağında bekleyen 2 öğrencinin öldüğü kaza kamerada! Otomobil hızla durağa girdi

Büyükçekmece'de dün yaşanan kazada ölü sayısı 3'e yükselirken gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önceden ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de otobüs durağında bekleyen 2 öğrencinin öldüğü kaza kamerada! Otomobil hızla durağa girdi

Olay, dün Kumburgaz'da saat 16.50 sıralarında E-5 karayolu üzerinde gerçekleşmişti. Takla atarak yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasında dalmıştı.

SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de otobüs durağında bekleyen 2 öğrencinin öldüğü kaza kamerada! Otomobil hızla durağa girdi

Kazada 15 kişi yaralanırken ölü sayısı ise bu sabah 3'e yükseldi. Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney'in ardından Murtaza Mardani isimli öğrencinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, feci kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde savrulan aracın yol kenarında bekleyen kalabalığa çarptığı görülüyor.

SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de otobüs durağında bekleyen 2 öğrencinin öldüğü kaza kamerada! Otomobil hızla durağa girdi

FECİ KAZADA KORKUNÇ AYRINTI
Gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de otobüs durağında bekleyen 2 öğrencinin öldüğü kaza kamerada! Otomobil hızla durağa girdi

SOLDU CİĞERİM GİTTİ"

Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, cenazeleri teslim almak üzere bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Oğuzhan Kolver'in Büyükçekmece'de, Mehmet Alp Güney'in ise memleketi Ordu'da defnedileceği öğrenildi.

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