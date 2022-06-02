SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de otobüs durağında bekleyen 3 kişinin öldüğü kaza kamerada! Acılı baba konuştu: Ciğerim soldu
Son dakika haberleri... Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. 2 öğrenci hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan kazada ölü sayısı 3'e yükselirken gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önceden ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.
Büyükçekmece'de dün yaşanan kazada ölü sayısı 3'e yükselirken gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önceden ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.
Olay, dün Kumburgaz'da saat 16.50 sıralarında E-5 karayolu üzerinde gerçekleşmişti. Takla atarak yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasında dalmıştı.
Kazada 15 kişi yaralanırken ölü sayısı ise bu sabah 3'e yükseldi. Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney'in ardından Murtaza Mardani isimli öğrencinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, feci kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde savrulan aracın yol kenarında bekleyen kalabalığa çarptığı görülüyor.
SOLDU CİĞERİM GİTTİ"
Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, cenazeleri teslim almak üzere bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Oğuzhan Kolver'in Büyükçekmece'de, Mehmet Alp Güney'in ise memleketi Ordu'da defnedileceği öğrenildi.