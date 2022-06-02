SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de otobüs durağında bekleyen 3 kişinin öldüğü kaza kamerada! Acılı baba konuştu: Ciğerim soldu

Kazada 15 kişi yaralanırken ölü sayısı ise bu sabah 3'e yükseldi. Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney'in ardından Murtaza Mardani isimli öğrencinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, feci kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde savrulan aracın yol kenarında bekleyen kalabalığa çarptığı görülüyor.