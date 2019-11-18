Antalya Manavgat'taki feci trafik kazası kamerada

VATANDAŞ DİKEN ÜSTÜNDE

Diğer taraftan kazanın meydana geldiği cadde üzerinde oturan vatandaşlar, caddede meydana gelen kazalar yüzünden her an diken üzerinde olduklarını belirterek, Mimar Sinan Caddesindeki trafik yoğunluğu için önlem alınmasını istediler.