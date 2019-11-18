Antalya Manavgat'taki feci trafik kazası kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kazanın meydana geldiği cadde üzerinde oturan vatandaşlar, caddede meydana gelen kazalar yüzünden her an diken üzerinde olduklarını belirterek, Mimar Sinan Caddesindeki trafik yoğunluğu için önlem alınmasını istediler.
18.11.2019 15:59
- Son Güncelleme: 18.11.2019 16:06
Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4027 sokaktan gelip Zeynel Şenol Köprüsü istikametine dönmek isteyen Muhammet Abdülkadir Aygül'ün kullandığı 07 LPA 80 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesinde belediye istikametinden gelip Zeynel Şenol Köprüsü istikametine gitmekte olan Zülküf Barsan'ın kullandığı 07 CBU 44 plakalı otomobille çarpıştı.
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