GaleriYaşam

Antalya Manavgat'taki feci trafik kazası kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kazanın meydana geldiği cadde üzerinde oturan vatandaşlar, caddede meydana gelen kazalar yüzünden her an diken üzerinde olduklarını belirterek, Mimar Sinan Caddesindeki trafik yoğunluğu için önlem alınmasını istediler.

18.11.2019 15:59 - Son Güncelleme: 18.11.2019 16:06
Antalya Manavgat'taki feci trafik kazası kamerada

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4027 sokaktan gelip Zeynel Şenol Köprüsü istikametine dönmek isteyen Muhammet Abdülkadir Aygül'ün kullandığı 07 LPA 80 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesinde belediye istikametinden gelip Zeynel Şenol Köprüsü istikametine gitmekte olan Zülküf Barsan'ın kullandığı 07 CBU 44 plakalı otomobille çarpıştı.

Antalya Manavgat'taki feci trafik kazası kamerada

Kazada 07 LPA 80 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Abdülkadir Aygül ile otomobilde yolcu olarak bulunan Seher Aygül, Ömer Asaf Aygül ve Mehmet Ensar Aygül yaralandı. Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya Manavgat'taki feci trafik kazası kamerada

VATANDAŞ DİKEN ÜSTÜNDE
Diğer taraftan kazanın meydana geldiği cadde üzerinde oturan vatandaşlar, caddede meydana gelen kazalar yüzünden her an diken üzerinde olduklarını belirterek, Mimar Sinan Caddesindeki trafik yoğunluğu için önlem alınmasını istediler.

Antalya Manavgat'taki feci trafik kazası kamerada

İşte feci kazanın görüntüleri...

Antalya Manavgat'taki feci trafik kazası kamerada
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kilosu yarım altın ile aynı! Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor kilosu yarım altınla yarışıyor
Kilosu yarım altın ile aynı! Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor kilosu yarım altınla yarışıyor