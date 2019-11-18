Kilosu yarım altın ile aynı! Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor kilosu yarım altınla yarışıyor
Toptan kilogram fiyatı 800 lirayı bulan Kenger sakızı, bir ay boyunca çiğnenebiliyor. Ayrıca bu sakız bir yıl muhafaza edildiği gibi birçok faydası da bulunuyor. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.
18.11.2019 15:58
- Son Güncelleme: 18.11.2019 15:58
Genellikle Sivas ve Malatya çevresinde yetişen ve kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının faydaları saymakla bitmezken, fiyatı da günden güne artıyor.
Kökünden süt akıyor
"Kenger sakızı, kenger bitkisinden elde edilir. Kenger bitkisi, Haziran- Temmuz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kurur ve kuruyan yerlerinin kesilmesiyle kökünden süt akar."
- "Akan süt belli bir süre sonra donar ve kenger sakızı ortaya çıkmış olur."
Her yerden talep çok
- "Bu donan sütleri sıcak sularla temizleyip katkıları alınarak yuvarlak ve yassı şekiller verilir. Bu işlemlerin ardından ise Kenger sakızı oluşur."
- "Kenger sakızlarını kendi salgıladıkları sular ile bir sene muhafaza edebiliyoruz. Aynı sakız ise 1 ay boyunca çiğnene biliyor. İl dışından ve yurt dışından oldukça talep var"
Tane ile satılıyor
Kenger sakızının çene sağlığı ve yüz felci başta olmak üzeri insan bedenine önemli katkıları olduğunu belirten Güler, akızının kilogram fiyatının 800 lira civarında olduğu için tane ile satıldığını belirterek, konuşmasına şu şekilde son verdi:
Çene kaslarını geliştiriyor
- "Kenger sakızlarının şifalarına gelince ise şifası oldukça fazladır. Kenger sakızının diğer sakızlara göre sert olduğu için çene kaslarına güzel bir egzersiz yaptırır."
- "Çene yapısının gelişmesine, yüz felcine çok faydası var."
3 lira civarında satılıyor
- "Ayrıca mide sağlığı açısından da önemli. Bu sene yağmurlar biraz fazla yağdığı için fiyatı biraz pahalı."
- "Bu bitki yağmur yağdığı zaman sütü dışarıya az verdiği için bu yıl kilogramı 750-800 lira civarında toptanı. Perakende olarak büyüklüğüne göre 2 buçuk veya 3 lira civarında satılıyor"