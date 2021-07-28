BİM 30 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şahane fırsat! Vitrinde indirim üstüne indirim! Yeni ürünlerde es geçilmeyecek kampanyalar!
BİM 30 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. Cuma günü satışına başlanacak ürünler arasında Keysmart Nofrost Buzdolabı, Chef's Telli Kızartma Tenceresi, Sarımsak Soğan Limon Saklama Kabı, Benante Çelik Dondurma Kaşığı, Rookie Bigfoot Scooter, Dede Ayaklı Büyük Basketbol Potası, Fisher-Price Uzaktan Kumanda, Pilsan 100'lü Fileli Oyun Havuzu Topu, Piccolo Mondi Oyuncak Metal Römorklu Traktör, Piccolo Mondi Oyuncak İnşaat Araçları Seti, Kiwi Baby Bebek Saç Tıraş Makinesi, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı, İnkılap Noktaları Birleştir Kitapları, Fermuarlı Micro Şapka Erkek ve Hobby Life 1,2 L Katlanabilir Maşrapa ürünleri var.
BİM 30 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla indirimli olarak satılacak ürünlerin listesi ve fiyatları duyuruldu. BİM'de bu hafta Fermuarlı Micro Şapka Erkek, Pilsan 100'lü Fileli Oyun Havuzu Topu, Chef's Telli Kızartma Tenceresi, Sarımsak Soğan Limon Saklama Kabı, Piccolo Mondi Oyuncak İnşaat Araçları Seti, İnkılap Noktaları Birleştir Kitapları, Karma Küçük Mutfak Ürünleri, Chef's Granit Efektli Krep Tavası, Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünleri, Benante Çelik Dondurma Kaşığı ürünleri pek çok kişi tarafından satın alınacak. İşte BİM 30 Temmuz 2021 aktüel kataloğu ürünleri
Keysmart Nofrost Buzdolabı
• Key 430 BZNF
• İki kapılı
• Multi Flow sistemiyle her rafa eşit hava üfleme
• LED aydınlatma
• Kapı açık alarmı
• Işıklı ve ergonomik kontrol düğmesi
• Temperli cam rafları
• Ses seviyesi 40 dBA
• Kullanılabilir soğutucu hacmi: 264 L
• Kullanılabilir dondurucu hacmi: 93 L
• Kullanılabilir Toplam hacim: 357 L