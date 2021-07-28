BİM 30 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda şahane fırsat! Vitrinde indirim üstüne indirim! Yeni ürünlerde es geçilmeyecek kampanyalar!

BİM 30 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla indirimli olarak satılacak ürünlerin listesi ve fiyatları duyuruldu. BİM'de bu hafta Fermuarlı Micro Şapka Erkek, Pilsan 100'lü Fileli Oyun Havuzu Topu, Chef's Telli Kızartma Tenceresi, Sarımsak Soğan Limon Saklama Kabı, Piccolo Mondi Oyuncak İnşaat Araçları Seti, İnkılap Noktaları Birleştir Kitapları, Karma Küçük Mutfak Ürünleri, Chef's Granit Efektli Krep Tavası, Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünleri, Benante Çelik Dondurma Kaşığı ürünleri pek çok kişi tarafından satın alınacak. İşte BİM 30 Temmuz 2021 aktüel kataloğu ürünleri