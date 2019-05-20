Antalya Emniyeti'nin Lara Croft'u mermi sesiyle müzik yapıyor
Nisa Aydın, sıradan bir polis memuru değil... Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görevli polis memuru 42 yaşındaki Nisa Aydın hedefi tek seferde 12'den vuruyor. Meslektaşları tarafından 'Emniyetin Lara Croftu' olarak anılıyor. İşini sanata döken Aydın, atış yaparken mermi seslerinden müzik yapıyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nisa Aydın, 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldiği Kırıkkale'de polis olabilme hayaliyle eğitim hayatına başladı. Sağlık sorunları nedeniyle anne ve babasını aynı yıl içinde 1 ay arayla kaybeden Aydın, büyük üzüntü yaşadı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8 bin personeli yıl içerisinde belli periyotlarla eğitime alan Aydın'ın 14 kişiden oluşan ekibi bulunuyor. Bu ekip içerisinde özel harekat polisleri de bulunuyor. 8 bin personele 14 kişilik ekibiyle hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veren Aydın, gözü kapalı ya da tek elle kullandığı silahlarla hedefi tam isabet vurması nedeniyle meslektaşları tarafından Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetiliyor.
MERMİYLE MÜZİK YAPIYOR
Kullanmadığı silah kalmadığından söz eden Başpolis Memuru Nisa Aydın, AK-47 uzun namlulu silahla yaptığı hareketli atışlarla da göz dolduruyor. Hızlı şarjör değişimi, uzun namlulu silahtan anında beylik tabancasına geçiş gibi hareketleri seri şekilde yapan Aydın, mesleğini severek yapıyor. Eğitimlerde hedefi vururken mermi seslerinden müzik yaparak eğlenen Aydın'ın AK-47 ile 'Vatan sana canım feda'yı melodiye dökmesi ise büyük beğeni aldı.