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Antalya Emniyeti'nin Lara Croft'u mermi sesiyle müzik yapıyor

Nisa Aydın, sıradan bir polis memuru değil... Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görevli polis memuru 42 yaşındaki Nisa Aydın hedefi tek seferde 12'den vuruyor. Meslektaşları tarafından 'Emniyetin Lara Croftu' olarak anılıyor. İşini sanata döken Aydın, atış yaparken mermi seslerinden müzik yapıyor.

20.05.2019 16:16 - Son Güncelleme: 20.05.2019 16:33
Antalya Emniyetin'in Lara Croft'u mermi sesiyle müzik yapıyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nisa Aydın, 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldiği Kırıkkale'de polis olabilme hayaliyle eğitim hayatına başladı. Sağlık sorunları nedeniyle anne ve babasını aynı yıl içinde 1 ay arayla kaybeden Aydın, büyük üzüntü yaşadı.

MERMİ SESİYLE MÜZİK YAPIYOR

Antalya Emniyetin'in Lara Croft'u mermi sesiyle müzik yapıyor

1999 yılında Trabzon Polis Okulu'nu kazanan Aydın, mezun olduktan sonra mesleğe ilk adımı attı. 19 yılda çok sayıda müsabaka ve özel görevde yer alan Nisa Aydın, başarılı atışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Antalya Emniyetin'in Lara Croft'u mermi sesiyle müzik yapıyor

LARA CROFT'A BENZETİLİYOR

Bir dizi eğitimin ardından uzman atış eğitmeni olarak Antalya'ya tayin edilen Aydın, İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda, meslektaşlarına tabanca ve uzun namlulu silahlarla hedefi tam 12'den vurmanın inceliklerini gösteriyor.

Antalya Emniyetin'in Lara Croft'u mermi sesiyle müzik yapıyor

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8 bin personeli yıl içerisinde belli periyotlarla eğitime alan Aydın'ın 14 kişiden oluşan ekibi bulunuyor. Bu ekip içerisinde özel harekat polisleri de bulunuyor. 8 bin personele 14 kişilik ekibiyle hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veren Aydın, gözü kapalı ya da tek elle kullandığı silahlarla hedefi tam isabet vurması nedeniyle meslektaşları tarafından Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetiliyor.

Antalya Emniyetin'in Lara Croft'u mermi sesiyle müzik yapıyor

MERMİYLE MÜZİK YAPIYOR

Kullanmadığı silah kalmadığından söz eden Başpolis Memuru Nisa Aydın, AK-47 uzun namlulu silahla yaptığı hareketli atışlarla da göz dolduruyor. Hızlı şarjör değişimi, uzun namlulu silahtan anında beylik tabancasına geçiş gibi hareketleri seri şekilde yapan Aydın, mesleğini severek yapıyor. Eğitimlerde hedefi vururken mermi seslerinden müzik yaparak eğlenen Aydın'ın AK-47 ile 'Vatan sana canım feda'yı melodiye dökmesi ise büyük beğeni aldı.

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