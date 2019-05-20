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A101 23 Mayıs 2019: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalı ürünler burada

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftada iki kere indirimli katalog listesini paylaşan A101 marketler, bu haftaki perşembe günü indirimlerini müşterileriyle paylaştı. Bu katalogda en dikkat çeken ürünler arasında teknoloji yer alıyor. Samsung 43NU7100 43" UHD 4K Smart TV 2.929 TL fiyatı ile perşembe günü satışa çıkacak. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

20.05.2019 17:17 - Son Güncelleme: 20.05.2019 17:17
A101 23 Mayıs 2019: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalı ürünler burada

23 Mayıs A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. Teknolojiden züccaciye ürünlerine, beyaz eşyadan bebek ürünlerine, tekstilden gıdaya birçok fırsatlar bu katalogda. A101 müşterileri güncel kataloğu araştırmaya başladı. Sizler için bu haftaki indirim listesini sayfamızda derledik. İşte 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 23 Mayıs 2019: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalı ürünler burada

23 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Samsung 43NU7100 43" UHD 4K Smart TV 2.929,00 TL fiyatı ile 2 yıl garantili olarak 23 Mayıs'ta satışa çıkıyor.

A101 23 Mayıs 2019: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalı ürünler burada

23 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

General Mobile GM8 Go Black Cep Telefonu

* 1 GB RAM

* 16 GB dahili hafıza

* 128 GB'a kadar Micro SD kart desteği

* 1,5 GHz Quard Core İşlemci

* Android 8.1 Oreo Go Edition

* 3500 mAh pil

A101 23 Mayıs 2019: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalı ürünler burada

23 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Piranha 1125 Full HD Aksiyon kamerası 99,00 TL. Full HD video çözünürlük ve su geçirmez kılıf hediyeli bu ürün taksitli imkanlarla da alınabilecek. Ürünün taksitli fiyatı 103,00 TL olacak.

A101 23 Mayıs 2019: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalı ürünler burada

23 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Piranha Kablolu Kulaklık

* Cep telefonu ve PC uyumlu

* Çağrı karşılama

* Yoğun bass ses kalitesi

* Katlanır, kolay taşınır

* 2 yıl garanti

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