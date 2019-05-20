Antalya Emniyeti'nin Lara Croft'u mermi sesiyle müzik yapıyor

Nisa Aydın, sıradan bir polis memuru değil... Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görevli polis memuru 42 yaşındaki Nisa Aydın hedefi tek seferde 12'den vuruyor. Meslektaşları tarafından 'Emniyetin Lara Croftu' olarak anılıyor. İşini sanata döken Aydın, atış yaparken mermi seslerinden müzik yapıyor.
Antalya Emniyeti'nin Lara Croft'u mermi sesiyle müzik yapıyor20.05.2019 16:33
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