Annesinin başını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı mı, ne dedi? Bağcılar cinayet olayı nedir? Ali Sayan hapse girdi mi?
Türkiye İstanbul Bağcılar'daki bu cinayeti konuşuyor! Annesinin başını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı mı merak ediliyor. Valilik şahsın yakalandığını, şahsın çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğunu açıkladı. Peki Annesinin başını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı mı, ne dedi? Bağcılar cinayet olayı nedir? Ali Sayan babası kim, hapse girdi mi, tutuklandı mı?
Öz annesi Havva Sayan'ı vahşice öldüren Ali Sayan'ın konuşup konuşmadığı merak ediliyor. Ali Sayan'ın cinayetten çok önce sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Bağcılar'daki tüyler ürperten cinayette son durum ve 'Annesinin başını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı mı, ne dedi? Bağcılar cinayet olayı nedir? Ali Sayan hapse girdi mi?' sorularının yanıtları haberimizde!
ANNESİNİN BAŞINI KESEN ALİ SAYAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI MI, NE DEDİ?
Kan donduran cinayetin faili Ali Sayan'ın Sulh Ceza Hakimliğince "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" tutuklandığı bildirildi.
BAĞCILAR CİNAYET OLAYI NEDİR?
25 Eylül 2022 Pazar günü saat 16.30 sıralarında Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ali Sayan'ın henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartışmaya başladı.
Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan şahıs, ardından evi ateşe verdi. Çevredilerin ihbarı üzerine de olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.