Öz annesi Havva Sayan'ı vahşice öldüren Ali Sayan'ın konuşup konuşmadığı merak ediliyor. Ali Sayan'ın cinayetten çok önce sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Bağcılar'daki tüyler ürperten cinayette son durum ve 'Annesinin başını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı mı, ne dedi? Bağcılar cinayet olayı nedir? Ali Sayan hapse girdi mi?' sorularının yanıtları haberimizde!