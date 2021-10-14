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Felsefeciden ders ortasında gürültü dayağı! Arkadaşlarının gözü önünde öğrenciyi darp etti: İşte skandal görüntüler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan lisede görevli felsefe öğretmeni, derste gürültü yaptığı gerekçesiyle bir öğrenciyi arkadaşlarının gözünün önünde darp etti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Gaziantep Valiliği olaya el attı ve soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

14.10.2021 19:18 - Son Güncelleme: 14.10.2021 19:25
Felsefeciden ders ortasında gürültü dayağı! Arkadaşlarının gözü önünde öğrenciyi darp etti: İşte skandal görüntüler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsfe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının arasında darp edildi.

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Felsefeciden ders ortasında gürültü dayağı! Arkadaşlarının gözü önünde öğrenciyi darp etti: İşte skandal görüntüler



Görüntülerin yansıması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı.

Felsefeciden ders ortasında gürültü dayağı! Arkadaşlarının gözü önünde öğrenciyi darp etti: İşte skandal görüntüler

ARKADAŞLARININ YANINDA DARP ETTİ
Edinilen bilgiye göre ilçede buluanan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi.

Felsefeciden ders ortasında gürültü dayağı! Arkadaşlarının gözü önünde öğrenciyi darp etti: İşte skandal görüntüler

O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi.

Felsefeciden ders ortasında gürültü dayağı! Arkadaşlarının gözü önünde öğrenciyi darp etti: İşte skandal görüntüler

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak,açığa alındığını duyurdu.

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