Felsefeciden ders ortasında gürültü dayağı! Arkadaşlarının gözü önünde öğrenciyi darp etti: İşte skandal görüntüler
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan lisede görevli felsefe öğretmeni, derste gürültü yaptığı gerekçesiyle bir öğrenciyi arkadaşlarının gözünün önünde darp etti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Gaziantep Valiliği olaya el attı ve soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
14.10.2021 19:18
- Son Güncelleme: 14.10.2021 19:25
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak,açığa alındığını duyurdu.