Kadıköy Bağdat Caddesi’nde feci kaza! Lüks araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı
İstanbul Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesi'nde seyir halinde olan lüks otomobil, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir hastanenin önünde park halinde bulunan 4 otomobile çarptı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. İşte ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazadan görüntüler...
20.11.2021 04:55
- Son Güncelleme: 20.11.2021 05:38
Kaza, saat 23.30 sıralarında Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Caddesi üzeri Kadıköy istikametinde meydana geldi.