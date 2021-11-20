Kadıköy Bağdat Caddesi’nde feci kaza! Lüks araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen Erol Yılmaz'ın kullandığı 34 BLS 574 plakalı Mercedes otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir hastanenin önünde park halinde bulunan 4 otomobile çarparak takla attı.

