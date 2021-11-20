Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kadıköy Bağdat Caddesi’nde feci kaza! Lüks araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde feci kaza! Lüks araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

İstanbul Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesi'nde seyir halinde olan lüks otomobil, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir hastanenin önünde park halinde bulunan 4 otomobile çarptı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. İşte ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazadan görüntüler...

20.11.2021 04:55 - Son Güncelleme: 20.11.2021 05:38
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde feci kaza! Lüks araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Caddesi üzeri Kadıköy istikametinde meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde feci kaza! Lüks araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen Erol Yılmaz'ın kullandığı 34 BLS 574 plakalı Mercedes otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir hastanenin önünde park halinde bulunan 4 otomobile çarparak takla attı.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde feci kaza! Lüks araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı



Kazada takla atan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde feci kaza! Lüks araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

Yaşanan kazanın ardından Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde feci kaza! Lüks araç sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA