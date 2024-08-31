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Ankara'da şok görüntüler: Yavru köpeğe dirgen sapladı!

Ankara'da Murat Sefer Aksoy isimli bir şahıs yavru bir köpeği dirgenin sivri uçları ile defalarca vurarak öldürdü. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan Aksoy tutuklandı.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 16:05 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 16:05
Ankara’da şok görüntüler: Yavru köpeğe dirgen sapladı! 1

Ankara Polatlı'da 65 yaşındaki Murat Sefer Aksoy isimli şahıs dirgenin sivri uçları ile defalarca vurduğu yavru köpeği öldürdü.

Ankara’da şok görüntüler: Yavru köpeğe dirgen sapladı! 2

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çimenceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Murat Sefer Aksoy, yol kenarında bulunan bir yavru köpeğe saldırdı.

Ankara’da şok görüntüler: Yavru köpeğe dirgen sapladı! 3

YAVRU KÖPEĞİ DİRGENLE ÖLDÜRDÜ

Elinde toprak yumuşatmak, çimleri havalandırmak, saman ve gübre taşımak gibi amaçlarla kullanılan tarım aleti dirgen bulunan Aksoy, bir yandan ayağı ile yavru köpeğin boynuna bastı, bir yandan da dirgenin sivri uçlarını hayvanın vücuduna sapladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken; Aksoy'un dirgeni hayvana defalarca sapladığı görüldü.

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