Ankara'da şok görüntüler: Yavru köpeğe dirgen sapladı!

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YAVRU KÖPEĞİ DİRGENLE ÖLDÜRDÜ

Elinde toprak yumuşatmak, çimleri havalandırmak, saman ve gübre taşımak gibi amaçlarla kullanılan tarım aleti dirgen bulunan Aksoy, bir yandan ayağı ile yavru köpeğin boynuna bastı, bir yandan da dirgenin sivri uçlarını hayvanın vücuduna sapladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken; Aksoy'un dirgeni hayvana defalarca sapladığı görüldü.