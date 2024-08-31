Başkan Erdoğan'dan tedavisi için yardım isteyen minik Ada, İstabul'a götürüldü: Tayyip dediyi çok seviyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tedavisi için yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, İstanbul'a götürüldü. Evde sürekli Başkan Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği oyuncak bebekle oynayan minik Ada, "Şimdi annem ve babamla İstanbul'a gideceğiz. Orda gözümden ameliyat olup sağlığıma kavuşacağım. Tayyip dedemi çok seviyorum." diye konuştu.