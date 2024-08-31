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Başkan Erdoğan'dan tedavisi için yardım isteyen minik Ada, İstabul'a götürüldü: Tayyip dediyi çok seviyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tedavisi için yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, İstanbul'a götürüldü. Evde sürekli Başkan Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği oyuncak bebekle oynayan minik Ada, "Şimdi annem ve babamla İstanbul'a gideceğiz. Orda gözümden ameliyat olup sağlığıma kavuşacağım. Tayyip dedemi çok seviyorum." diye konuştu.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 17:41 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 17:45
Başkan Erdoğan’dan tedavisi için yardım isteyen minik Ada, İstabul’a götürüldü: Tayyip dediyi çok seviyorum 1

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Başkan Erdoğan’dan tedavisi için yardım isteyen minik Ada, İstabul’a götürüldü: Tayyip dediyi çok seviyorum 2

Bitlis'te 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Koçyiğit, ailesi tarafından tedavi için İstanbul ve Batman'daki bazı hastanelere götürülerek ameliyat edildi.

Başkan Erdoğan’dan tedavisi için yardım isteyen minik Ada, İstabul’a götürüldü: Tayyip dediyi çok seviyorum 3

Maddi imkansızlık nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen 3 çocuklu Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e gelen Başkan Erdoğan'dan yardım istemeye karar verdi.

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