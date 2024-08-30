Tam 42 cins! Ekipler şaşırdı: Arabadan çıkanlar şoke etti

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yunanistan plakalı otomobilde, geyik, kanguru, alpaka, uçan sincap ve papağan gibi 42 cins hayvan ele geçirildi. El konulan hayvanların Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.