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Tam 42 cins! Ekipler şaşırdı: Arabadan çıkanlar şoke etti

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yunanistan plakalı otomobilde, geyik, kanguru, alpaka, uçan sincap ve papağan gibi 42 cins hayvan ele geçirildi. El konulan hayvanların Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 17:32 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 17:32
Tam 42 cins! Ekipler şaşırdı: Arabadan çıkanlar şoke etti 1

Edirne'de durdurulan bir araçta 42 cins hayvan ele geçirildi.

Tam 42 cins! Ekipler şaşırdı: Arabadan çıkanlar şoke etti 2

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yüksel D.'nin kullandığı KON 9982 Yunanistan plakalı otomobil, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranmaya alındı.

Tam 42 cins! Ekipler şaşırdı: Arabadan çıkanlar şoke etti 3

42 CİNS HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ

Aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 geyik olmak üzere 42 cins ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Yüksel D., gözaltına alındı.

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