Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Ankara'da okullar tatil mi? 13 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Binlerce öğrencinin merak ettiği şey ise Ankara'da kar yağışından dolayı okulların tatil olup olmayacağı... Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara'da kar tatili var mı? İşte binlerce öğrencinin merak ettiği 13 Aralık Ankara'da okullar tatil mi sorusunun cevabı....


12 Aralık 2018 Çarşamba, 22:28:51 Güncelleme: 22:38:58
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Ankara'da okullar tatil mi? 13 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Binlerce öğrencinin merak ettiği şey ise Ankara'da kar yağışından dolayı okulların tatil olup olmayacağı... Türkiye'nin kıyı illerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı geldi.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Ankara'da okullar tatil mi? 13 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Yarın daha geniş bir bölgede başlayacak olan kar yağışı Ankara'da da yaşamı etkileyecek. 3 gün sürecek olan kar yağışı eğitimin aksamasına da sebep olacak.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Ankara'da okullar tatil mi? 13 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Perşembe ve Cuma günü de etkili bir şekilde devam edecek olan kar yağışı 3 gün boyunca şu illeri etkileyecek :

Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Ankara'da okullar tatil mi? 13 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?

OKUL TATİL ETTİRECEK KAR ALARMI

Bugün sadece 6 ilde etkili olan kar yağışı asıl etkisini yarından itibaren gösterecek. Perşembe ve cuma günü de etkili bir şekilde devam edecek olan kar yağışı 3 gün kar boyunca şu illeri etkileyecek : Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Ankara'da okullar tatil mi? 13 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sabah saatleri itibari ile pek çok noktada devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenci ve öğretmenler okulların durumunu merak ediyor. Ankara Valiliği henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapmış durumda değil. Konu ile ilgili yeni bir bilgi gelirse sizlere aktaracağız.

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