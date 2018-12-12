Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Ankara'da okullar tatil mi? 13 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?
Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Binlerce öğrencinin merak ettiği şey ise Ankara'da kar yağışından dolayı okulların tatil olup olmayacağı... Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara'da kar tatili var mı? İşte binlerce öğrencinin merak ettiği 13 Aralık Ankara'da okullar tatil mi sorusunun cevabı....
Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Binlerce öğrencinin merak ettiği şey ise Ankara'da kar yağışından dolayı okulların tatil olup olmayacağı... Türkiye'nin kıyı illerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı geldi.
Perşembe ve Cuma günü de etkili bir şekilde devam edecek olan kar yağışı 3 gün boyunca şu illeri etkileyecek :
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak.
OKUL TATİL ETTİRECEK KAR ALARMI
Bugün sadece 6 ilde etkili olan kar yağışı asıl etkisini yarından itibaren gösterecek. Perşembe ve cuma günü de etkili bir şekilde devam edecek olan kar yağışı 3 gün kar boyunca şu illeri etkileyecek : Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak.