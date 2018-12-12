Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Ankara'da okullar tatil mi? 13 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sabah saatleri itibari ile pek çok noktada devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenci ve öğretmenler okulların durumunu merak ediyor. Ankara Valiliği henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapmış durumda değil. Konu ile ilgili yeni bir bilgi gelirse sizlere aktaracağız.