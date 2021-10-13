Ankara'da asfalta milyonlar harcandı yollar delik deşik kaldı!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın skandalları bitmek bilmiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi köy yollarına hava şartlarını gözetmeden ve kalitesiz asfalt dökerek devleti 87 milyon lira zarara uğrattı. Çamlıdere ilçesindeki yolların durumu ise objektiflere yansıdı. Bölge siyasetçileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'nin kışın sıcak asfalt yerine soğuk asfaltı dökmesinin hesabını sordu.
"ASFALTI MİKROSKOPLA ARASANIZ BULAMAZSINIZ"
Sabah'ın haberine göre, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Ankaralı hizmet bekliyor. Çamlıdere hizmet bekliyor ama bunlar ancak algı operasyonu yapıyor. İller Bankası'ndan gelen paramızın yüzde 40'ını Ankara Büyükşehir Belediyesi alıyor. Söz konusu asfaltta 2 senede bize gelmeden alınan para yaklaşık 6 milyon lira… Ankara kan ağlıyor, sosyal trollerle Ankara yönetilmez. Türkiye; Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çağ atladı, bunlar daha ip atlamayı bilmiyor. Sözde asfalt atıldı, ortada soğuk asfalt yok, mikroskopla arasanız bulamazsınız, büyüteçle arasanız bulamazsınız. Yol yok, kış mevsiminde atıldığı için erimiş bitmiş. Yazık Ankaralının da Çamlıdereli'nin de parasına yazık" dedi.
Çamlıdere Muhtarlar Birliği Başkanı Dursun Kütükçü, "41 tane köyüm var, yapılan iş hep aynı soğuk asfalt. Yazın dökülmesi gereken asfaltı kışın döktüler. 'Sıcak asfalt atılacak' diye söz verildi maalesef soğuk asfalt atıldı. Sathi kaplama istemiyoruz, gerekirse 5 sene bekleriz yeter ki sıcak asfalt yapılsın. Mansur Yavaş'tan sıcak asfalt istiyoruz buralar çok soğuk olur soğuk asfalt akar ve gider.." dedi.