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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Antalya'da orman yangını! Yıldırım düşmesi sonucu çıktı Göynük Koyu'na doğru ilerliyor

SON DAKİKA: Antalya'da orman yangını! Yıldırım düşmesi sonucu çıktı Göynük Koyu'na doğru ilerliyor

Son dakika haberleri... Antalya'da dün yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere müdahale gece boyunca karadan sürerken havanın aydınlanmasıyla birlikte 2 helikopter ve 1 uçak da çalışmalara katıldı. Alevler Antalya'nın en önemli koylarından Göynük Koyu'na doğru hızla ilerlerken ekiplerin de müdahalesi sürüyor.

DHA
13.10.2021 09:47 - Son Güncelleme: 13.10.2021 10:01
SON DAKİKA: Antalya’da orman yangını! Yıldırım düşmesi sonucu çıktı Göynük Koyu’na doğru ilerliyor

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sırasında Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi yakınlarında ormana yıldırım düştü.

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SON DAKİKA: Antalya’da orman yangını! Yıldırım düşmesi sonucu çıktı Göynük Koyu’na doğru ilerliyor

Yıldırımla birlikte orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

SON DAKİKA: Antalya’da orman yangını! Yıldırım düşmesi sonucu çıktı Göynük Koyu’na doğru ilerliyor

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

SON DAKİKA: Antalya’da orman yangını! Yıldırım düşmesi sonucu çıktı Göynük Koyu’na doğru ilerliyor

Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçak, söndürme çalışmalarına katıldı.

SON DAKİKA: Antalya’da orman yangını! Yıldırım düşmesi sonucu çıktı Göynük Koyu’na doğru ilerliyor

Bölgedeki rüzgar etkisini yitirirken, yangının Antalya'nın önemli kanyonlarından biri olan Göynük Kanyonu'na doğru ilerlediği belirtildi.

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