SON DAKİKA: Antalya'da orman yangını! Yıldırım düşmesi sonucu çıktı Göynük Koyu'na doğru ilerliyor
Son dakika haberleri... Antalya'da dün yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere müdahale gece boyunca karadan sürerken havanın aydınlanmasıyla birlikte 2 helikopter ve 1 uçak da çalışmalara katıldı. Alevler Antalya'nın en önemli koylarından Göynük Koyu'na doğru hızla ilerlerken ekiplerin de müdahalesi sürüyor.
13.10.2021 09:47
- Son Güncelleme: 13.10.2021 10:01
Yıldırımla birlikte orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.
Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.
Bölgedeki rüzgar etkisini yitirirken, yangının Antalya'nın önemli kanyonlarından biri olan Göynük Kanyonu'na doğru ilerlediği belirtildi.