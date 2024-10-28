Meğer hemen çöpe atmamak gerekiyormuş! Son kullanma tarihi geçen ürünlerle ne yapılır?

Paketli gıdaların ambalajlarında yazan son kullanım tarihlerinin genellikle o yiyeceklerin bozulduğu gün olduğunu düşünürüz. Ancak bazı gıdalar son kullanım tarihleri geçse bile belirli bir süre daha gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor. Peki son kullanma tarihi geçen ürünlerle ne yapılır? Ne kadar süre kullanmaya devam edilir? İşte konuya dair merak edilenler...
Mayonez
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ne yapılır? Tarihi geçen ürünleri değerlendirmek için bazı pratik öneriler arasında mayonez kullanımından söz edebiliriz. Eğer dolabınızdaki mayonezin son kullanma tarihi geçtiyse ürünü temizlik malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Mayonez içeriğindeki yağ ile ahşap yüzeylerdeki su lekelerini gidermede ve ahşabı nemlendirmede etkilidir.