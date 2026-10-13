TÜRKİYE'NİN BAŞKENTLERİ HANGİLERİ?

Türk devletlerinin tarihindeki yönetim merkezleri, devletlerin siyasi ve coğrafi gelişimine göre değişiklik gösterdi. Osmanlı Devleti'nin başkentleri arasında Bursa, Edirne ve İstanbul öne çıkarken Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara oldu.

Türkiye'nin başkentlik tarihini özetleyen liste şöyle:

Bursa: Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olarak kabul edilir.

Edirne: Osmanlı'nın Rumeli'deki genişlemesi sırasında başkentlik yaptı.

İstanbul: 1453'teki fethin ardından Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu ve bu konumunu imparatorluğun sonuna kadar sürdürdü.

Ankara: 13 Ekim 1923'te Türkiye'nin başkenti ilan edildi ve günümüzde de başkent olmayı sürdürüyor.

Burada önemli bir ayrım bulunuyor: Bursa, Edirne ve İstanbul, Osmanlı Devleti'nin tarihi başkentleri olarak değerlendirilirken Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Bu nedenle liste, farklı dönemlerdeki yönetim merkezlerini tarihi bir sıralama içinde ele alıyor.