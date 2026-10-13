Ankara başkent olmadan önce hangi şehirler başkentlik yaptı? Bursa, Edirne ve İstanbul'un tarihi rolü
Türkiye'nin başkenti Ankara, 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan kararla resmen başkent ilan edilirken, tarihi kararın üzerinden 103 yıl geçti. Tarih boyunca Anadolu'daki Türk devletlerinin yönetim merkezleri, siyasi gelişmeler ve devletlerin sınırları doğrultusunda değişiklik gösterdi. Osmanlı Devleti döneminde Bursa ve Edirne'nin ardından İstanbul başkent olurken Milli Mücadele yıllarında Ankara, yeni devletin yönetim merkezi olarak ön plana çıktı.
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