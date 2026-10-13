DÜNYANIN EN ÜCRA KÖŞELERİNDE HAYAT NASIL SÜRÜYOR?

1. Supai, ABD: Derin bir kanyonun içindeki köy

ABD'nin Arizona eyaletindeki Supai, Büyük Kanyon bölgesinde Havasupai halkının geleneksel topraklarında bulunuyor. Yerleşime ulaşmak için Havasupai Hilltop noktasından yaklaşık 13 kilometrelik (8 mil) bir güzergahı yürümek gerekiyor. Alternatif olarak at, katır veya helikopterle ulaşım sağlanabiliyor.

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Supai, posta taşımacılığının hala katırlarla yapılmasıyla da tanınıyor. Köyün çevresindeki turkuaz renkli şelaleler ziyaretçilerin ilgisini çekse de buraya ulaşmak sıradan bir gezi planından çok daha fazla hazırlık gerektiriyor. Havasupai topraklarına yapılacak ziyaretler için izin alınması ve konaklamanın önceden ayarlanması gerekiyor.

Bu yerleşimin dikkat çeken özelliklerinden biri, modern ulaşımın sınırlı olduğu bir ortamda topluluk yaşamının devam etmesi. Ancak Supai'yi yalnızca turistik bir nokta olarak görmek doğru değil; burası, kendine özgü gelenekleri ve yaşam biçimi bulunan bir yerli topluluğun evi.