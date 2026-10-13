Dünyanın en uzak 5 yerleşimi: Ulaşım kimi yerde helikopterle kimi yerde gemiyle
Dünyanın bazı yerlerinde günlük yaşam, kalabalık şehirlerin gürültüsünden ve modern ulaşım ağlarından kilometrelerce uzakta sürüyor. Dağların arasına saklanan, buzullarla çevrili kıyılarda kurulan ve derin kanyonların içinde varlığını sürdüren bu yerleşimler, ulaşım güçlüklerine rağmen sakinlerine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en izole yerleşimleri arasında gösterilen bu noktalar, doğayla iç içe yaşamları ve alışılmışın dışındaki konumlarıyla dikkat çekiyor.
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