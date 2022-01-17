İstanbul'un orta yerinde insanlık tarihine ışık tutacak mağara! Yarımburgaz'da incelemeler sürüyor
İstanbul Başakşehir'de bulunan ve tarih öncesi dönem araştırmaları için çok önemli bir yeri olan Yarımburgaz Mağarası'nda araştırmalarını sürdüren ekip, yaklaşık 1 kilometre derinde yeni galerilere ulaşmayı başardı. İçinde sarkıt ve dikitlerin olduğu, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki mağara, hem jeologların hem arkeologların hem de mağara bilimcilerin büyük ilgisini çekti.
Tarih öncesi araştırmaları açısından çok önemli bir yeri olan İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Yarımburgaz Mağarası'nda yürütülen arkeolojik çalışmalar kapsamında görevli mağara ekibi, yaklaşık 1 kilometre derinde yeni galerilere ulaşmayı başardı.
Başakşehir sınırları içindeki oluşumu milyonlarca yıl öncesine dayanan Yarımburgaz Mağarası, tarih öncesi çağlardan itibaren insanlara ev sahipliği yaptı. İçinde sarkıt ve dikitlerin olduğu, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki mağara, hem jeologların hem arkeologların hem de mağara bilimcilerin büyük ilgisini çekti.
İstanbul Üniversitesinden Mehmet Özdoğan ve Güven Arsebük de 1980'lerin sonunda mağaradaki insanlık tarihinin geçmişini hesapladı. Son çalışmalara ise Kocaeli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığındaki bir ekip imza attı.
İstanbul Tarih Öncesi Arkeolojik Araştırmalar projesi kapsamında yürütülen çalışmalara Türkiye Mağaracılık Federasyonundan bir ekip de eşlik etti. Mağara ekibi bu çalışmada Yarımburgaz'ın daha önce hiç ulaşılmamış galerilerine girmeyi başardı.