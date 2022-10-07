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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi trafiği kilitledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çelik halatlarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat köprünün ayaklarında bekleyen kişi özel harekât polisleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

DHA
07.10.2022 13:00 - Son Güncelleme: 07.10.2022 13:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi trafiği kilitledi

Olay saat 10.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi mevkii Avrupa yakası istikametinde meydana geldi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi trafiği kilitledi

İddialara göre köprünün çelik halatlarında yürüyen bir kişiye görenler polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi trafiği kilitledi

Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle tek şerit trafiğe kapatılırken, trafik yoğunluğu yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi trafiği kilitledi

Güvenlik amaçlı özel harekât polisleri de olay yerine geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi trafiği kilitledi

Ekiplerin 1 saat süren ikna çalışmaları sonucunda köprünün ayaklarına çıkan kişi aşağıya indirildi.

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