15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi trafiği kilitledi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çelik halatlarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat köprünün ayaklarında bekleyen kişi özel harekât polisleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.
07.10.2022 13:00 - Son Güncelleme: 07.10.2022 13:00
Olay saat 10.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi mevkii Avrupa yakası istikametinde meydana geldi.
İddialara göre köprünün çelik halatlarında yürüyen bir kişiye görenler polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı.
Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle tek şerit trafiğe kapatılırken, trafik yoğunluğu yaşandı.