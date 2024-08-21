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Kayınço dehşetinin kamera görüntüleri çıktı: Eniştesini önce kurşunladı sonra arabayla ezdi

Kayseri'de kayınço dehşeti yaşandı. Bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdü. Mart ayında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 17:03 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 17:22
Kayınço dehşetinin kamera görüntüleri çıktı: Eniştesini önce kurşunladı sonra arabayla ezdi 1

Kayseri'de kayınço dehşeti yaşandı. Bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdü.

Kayınço dehşetinin kamera görüntüleri çıktı: Eniştesini önce kurşunladı sonra arabayla ezdi 2

Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 3 Mart'ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yener K. ile eniştesi 45 yaşındaki Serkan Temel arasında tartışma yaşandı.

Kayseri'de vahşet!

Kayınço dehşetinin kamera görüntüleri çıktı: Eniştesini önce kurşunladı sonra arabayla ezdi 3

ÖNCE KURŞUNLADI SONRA ARABAYLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çıkan tartışmada Yener K.yanında bulunan tabancayla Temel'e ateş etti. Şüpheli ardından Serkan Temel'in üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı.

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