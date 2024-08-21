Kayınço dehşetinin kamera görüntüleri çıktı: Eniştesini önce kurşunladı sonra arabayla ezdi

Kayseri'de kayınço dehşeti yaşandı. Bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdü. Mart ayında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
Kayseri'de kayınço dehşeti yaşandı. Bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdü.
Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 3 Mart'ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yener K. ile eniştesi 45 yaşındaki Serkan Temel arasında tartışma yaşandı.
ÖNCE KURŞUNLADI SONRA ARABAYLA ÜZERİNDEN GEÇTİ
Çıkan tartışmada Yener K.yanında bulunan tabancayla Temel'e ateş etti. Şüpheli ardından Serkan Temel'in üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı.