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Hatay yanıyor! Alevler kent merkezini sardı

Hatay'ın Belen ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Alevlerin kent merkezine sıçramasının ardından bazı evler tahliye edilirken 2 ev, 3 otomobil ve bir fabrika yanarak zarar gördü.

09.10.2020 13:28 - Son Güncelleme: 09.10.2020 13:35
Hatay yanıyor! Alevler kent merkezini sardı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve İskenderun ilçesindeki iki mahalleye de sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Hatay yanıyor! Alevler kent merkezini sardı

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Hatay yanıyor! Alevler kent merkezini sardı

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Hatay yanıyor! Alevler kent merkezini sardı

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Hatay yanıyor! Alevler kent merkezini sardı

Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ile bir antrepo sahasına sıçradı. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu da trafiğe kapatıldı.

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