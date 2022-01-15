6 Şubat'a kadar dikkat etkileri korkunç! İşte yorumları: Merkür retrosunda burcunuzu neler bekliyor? Boğa, ikizler, yengeç. aslan...
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları duygusal dönüşüme hazır mısınız? 14 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında yaşanacak Merkür retrosuna bir de Venüs retrosu eklenecek. 2022 yılındaki ilk merkür metrosu geri hareketini önce Kova burcunda, ardından da Oğlak burcunda gerçekleştirecek. İşte astrolog yorumlarıyla Merkür retrosunda burçları ve yükselen burçları neler bekliyor? sorusuna detaylı yanıtlar ve Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burç yorumları...
Merkür retrosunun burçları nasıl etkileyeceği burç takipçilerinin gündeminde yer alıyor. 14 Ocak'ta başlayan merkür retrosun 6 Şubat'a kadar devam edecek. Yılın ilk merkür retrosunda bu kez sadece bir kaç burcu değil tüm burçlar etkilenecek. Astrolog yorumları merkür retrosunun etkilerinin korkunç olduğunu gözler önüne serdi. Peki Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? İşte astrolog yorumlarıyla merkür retrosunun koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarına etkileri...
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Öncelikle Merkür retrosunun 2022 takvimine bakalım;
14 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında
10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında
9 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında
Son olarak da 29 Aralık - 20 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.
Merkür yavaşlıyor. Yılın ilk Merkür gerilemesi önümüzdeki 21 gün boyunca sürecek. Kartlar yeniden dağıtılıyor. 14 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte Astrolog Binnur Sormageç'in yorumuyla 14 Ocak 2022 Cuma günlük burç yorumları...