6 Şubat’a kadar dikkat etkileri korkunç! İşte yorumları: Merkür retrosunda burcunuzu neler bekliyor? Boğa, ikizler, yengeç. aslan...

Merkür retrosunun burçları nasıl etkileyeceği burç takipçilerinin gündeminde yer alıyor. 14 Ocak'ta başlayan merkür retrosun 6 Şubat'a kadar devam edecek. Yılın ilk merkür retrosunda bu kez sadece bir kaç burcu değil tüm burçlar etkilenecek. Astrolog yorumları merkür retrosunun etkilerinin korkunç olduğunu gözler önüne serdi. Peki Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? İşte astrolog yorumlarıyla merkür retrosunun koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarına etkileri...