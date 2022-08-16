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Alev topuna döndü! Tünelde feci kaza! Yer: Karabük

Karabük'te tünelde ilerlediği sırada duvara çarpan tankerde yangın çıktı. Tankerin alev almasının ardından tünelden dumanlar yükseldi. Olay yerine gelen ekipler tankeri güçlükle söndürürken, yol bir süre trafiğe kapandı.

16.08.2022 19:54 - Son Güncelleme: 16.08.2022 19:54
Alev topuna döndü! Tünelde feci kaza! Yer: Karabük

Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın söndürüldü.

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Alev topuna döndü! Tünelde feci kaza! Yer: Karabük

Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikameti Yalnızca Tüneli'nde U.B. idaresindeki 74 BB 821 plakalı sıvı çimento yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Tankerin alev alması sonucu tünelden dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Alev topuna döndü! Tünelde feci kaza! Yer: Karabük

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Çift yönlü ulaşıma kapatılan tünelde önlem alan ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Alev topuna döndü! Tünelde feci kaza! Yer: Karabük

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Alev topuna döndü! Tünelde feci kaza! Yer: Karabük

Olay yerine gelen Vali Fuat Gürel, tünelde incelemelerde bulunarak sürücü U.B'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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