Alev topuna döndü! Tünelde feci kaza! Yer: Karabük
Karabük'te tünelde ilerlediği sırada duvara çarpan tankerde yangın çıktı. Tankerin alev almasının ardından tünelden dumanlar yükseldi. Olay yerine gelen ekipler tankeri güçlükle söndürürken, yol bir süre trafiğe kapandı.
16.08.2022 19:54 - Son Güncelleme: 16.08.2022 19:54
Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikameti Yalnızca Tüneli'nde U.B. idaresindeki 74 BB 821 plakalı sıvı çimento yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Tankerin alev alması sonucu tünelden dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.