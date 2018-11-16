ALES'in ipuçları nelerdir? ALES kazanma taktikleri neler?

ALES'E NASIL ÇALIŞILIR?

ÖSYM tarafından bu sene üçüncü kez yapılacak olan ALES sınavı için geri sayım başladı. Sınav adayları için heyecan dorukta. Sınava az bir süre kala ALES'e nasıl çalışılır sorusunun pek önemi kalamış olabilir ama bir takım ipuçları hayat kurtarabilir.

ALES İÇİN HAYAT KURTARAN İPUÇLARI

Bizde sizler için ALES için bir takım ipuçları derledik. Bu ALES taktikleri sınavda yüzünüzü güldürecek cinsten.