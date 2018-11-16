ALES'in ipuçları nelerdir? ALES kazanma taktikleri neler?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı, adayların heyecanı doruğa çıktı. Artık 'ALES ne zaman yapılacak?' sorularının yerini 'ALES için ipuçları nelerdir?' soruları aldı. ALES sonbahar dönemi- 3 sınavı için adaylar ALES taktiklerini merak ediyor. ALES için bilinmesi gerekenler nelerdir? İşte ALES'in ipuçları...
ALES'E NASIL ÇALIŞILIR?
ÖSYM tarafından bu sene üçüncü kez yapılacak olan ALES sınavı için geri sayım başladı. Sınav adayları için heyecan dorukta. Sınava az bir süre kala ALES'e nasıl çalışılır sorusunun pek önemi kalamış olabilir ama bir takım ipuçları hayat kurtarabilir.
ALES İÇİN HAYAT KURTARAN İPUÇLARI
Bizde sizler için ALES için bir takım ipuçları derledik. Bu ALES taktikleri sınavda yüzünüzü güldürecek cinsten.
ÖSYM 15 DAKİKA KURALI
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, en son KPSS Ortaöğretim sınavında sınava girecek olanları 15 dakika kuralını hatırlatmıştı. ÖSYM'nin en hassas olduğu konuların başında yer alan 15 dakika: Sınav binasına sınav saatinden en geç 15 dakika öncesi olması gerekiyor adayın. Sınav 10:15'te başlıyor, aday en geç saat 10:00'da sınav binası içerisinde olmazsa, yetkiller tarafından alınmayacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları, ÖSYM tarafından 20 Aralık 2018 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı saate dair kurumdan açıklama yapılmadı.
SINAV HAKKINDA YETERLİ BİLGİYE SAHİP MİSİNİZ?
Öncelikle yapmanız gereken en önemli şey, sınav hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. Birçok kişi sınavın yapısını görmeyi, sınav hakkında bilgi sahibi olmayı o güne, yani sınav gününe saklıyor veya sistemin değiştiği bilgisinden bihaber şekilde sınava giriyor.
Bu konuda herhangi bir ertelemeye gitmeden, en güvenilir ve birincil kaynak olan ÖSYM'nin sitesinden, gireceğiniz sınav ile ilgili mutlaka bilgi edinin.
Sınavda yer alacak soru tipleri; sayısal, sözel veya eşit ağırlık bölümlerinin çözmesi gereken sorular; soru türlerinin bölümlere getireceği puanlar; süre sınırı; sınavda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler gibi ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu kılavuzda yer alıyor.
ALES İÇİN İPUÇLARI NELER?
HIZLI OKUMA TEKNİĞİNİZİ GELİŞTİRİN
Hızlı okumak, elbette ki sadece bu sınav için değil; ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavlar için oldukça önemli bir konu. Soruları doğru ve hızlı okuyup anlayabilmek, size zaman kazandırarak cevaplar üzerinde daha fazla düşünebilme imkânı sağlayacak.