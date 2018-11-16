Elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? İşte fatura azaltma yöntemleri

Elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası... Bu faturalar her zaman büyük dert ama kış ayları gelip, havaların soğumasıyla birlikte artan kullanım faturalara yansımaya başlayınca cep yanmaya başlıyor. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle hem faturaların hem de çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekti.

Peki elektrik, su ve doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? Enerji tasarrufu nasıl yapılır? İşte fatura düşürmek için bazı ipuçları.