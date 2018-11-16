Elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? İşte fatura azaltma yöntemleri
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı. Faturaları gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırıyor. Fakat faturalarınızı düşürmek yine sizin elinizde. Eğer sizde fatura nasıl düşürülür diye merak ediyorsanız bu öneriler sizin için. Elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? İşte bazı ipuçları...
Elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası... Bu faturalar her zaman büyük dert ama kış ayları gelip, havaların soğumasıyla birlikte artan kullanım faturalara yansımaya başlayınca cep yanmaya başlıyor. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle hem faturaların hem de çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekti.
Peki elektrik, su ve doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? Enerji tasarrufu nasıl yapılır? İşte fatura düşürmek için bazı ipuçları.
SICAKLIK AYARINI DÜŞÜRÜN
Vatandaşlara önerilerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Canan Acar, enerji tasarrufu hakkında en önemli davranış değişikliğinin kışın ısıtıcıların, sıcaklık ayarlarını düşürmekten geçtiğine vurgu yaptı.