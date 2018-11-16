Elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? İşte fatura azaltma yöntemleri

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı. Faturaları gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırıyor. Fakat faturalarınızı düşürmek yine sizin elinizde. Eğer sizde fatura nasıl düşürülür diye merak ediyorsanız bu öneriler sizin için. Elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? İşte bazı ipuçları...

16 Kasım 2018 Cuma, 14:01:53 Güncelleme: 15:46:11
Elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? İşte fatura azaltma yöntemleri

Elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası... Bu faturalar her zaman büyük dert ama kış ayları gelip, havaların soğumasıyla birlikte artan kullanım faturalara yansımaya başlayınca cep yanmaya başlıyor. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle hem faturaların hem de çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekti.

Peki elektrik, su ve doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? Enerji tasarrufu nasıl yapılır? İşte fatura düşürmek için bazı ipuçları.

Elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? İşte fatura azaltma yöntemleri

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte doğal gaz ve elektrik kullanımı artarken, bu durum faturaların da kabarmasına neden oluyor.

Elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? İşte fatura azaltma yöntemleri

Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle bir taraftan faturaların düşmesine diğer taraftan da çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekiyor.

Elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? İşte fatura azaltma yöntemleri

SICAKLIK AYARINI DÜŞÜRÜN

Vatandaşlara önerilerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Canan Acar, enerji tasarrufu hakkında en önemli davranış değişikliğinin kışın ısıtıcıların, sıcaklık ayarlarını düşürmekten geçtiğine vurgu yaptı.

Elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl düşürülür? İşte fatura azaltma yöntemleri

KOMBİLERİ AÇIP KAPAMAYIN

Kombilerin sürekli kapatılıp açılmamasının enerji tasarrufu açısından önemli olduğuna işaret eden Acar, gün içinde boş kalan evlerde kombilerin düşük sıcaklıklara getirilerek bırakılması gerektiğini kaydetti.

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