Alanya'da hava sıcaklıkları yükseldi! Plajlar doldu

'TÜRKİYE, AVRUPA'YI ÇOKTAN GEÇMİŞ'

Türkiye'de koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerden de çok memnun olduklarını söyleyen Can, "Çok güzel tedbirler. Öyle güzel tedbirler almışlar ki ben Almanya'da bile görmedim. Çok şaşırdık gerçekten çünkü oradan başka söylüyorlar. Türkiye Avrupa'yı geçmiş. Hiçbir şeyden korkmadan gelsin herkes. Yapabilecekleri en güzel şey, buraya gelmeleri" diye konuştu.