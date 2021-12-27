Alev alev! Düzce'de mobilya fabrikasında yangın...
Düzce'de D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, yoğun dumandan etkilenen 20 kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. İşte olay yerinden görüntüler...
27.12.2021 01:50
- Son Güncelleme: 27.12.2021 01:52
D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın imalat ve sevkiyat bölümüne de sıçradı.
Yangın sırasında hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, yoğun dumandan etkilenen 20 kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.