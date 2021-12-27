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Alev alev! Düzce'de mobilya fabrikasında yangın...

Düzce'de D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, yoğun dumandan etkilenen 20 kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. İşte olay yerinden görüntüler...

27.12.2021 01:50 - Son Güncelleme: 27.12.2021 01:52
Alev alev! Düzce’de mobilya fabrikasında yangın...

Düzce'de mobilya fabrikasında yangın çıktı.

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Alev alev! Düzce’de mobilya fabrikasında yangın...

D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın imalat ve sevkiyat bölümüne de sıçradı.

Alev alev! Düzce’de mobilya fabrikasında yangın...

Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalara AFAD ve gönüllüleri ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) de destek verdi.

Alev alev! Düzce’de mobilya fabrikasında yangın...

Yangın sırasında hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, yoğun dumandan etkilenen 20 kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Alev alev! Düzce’de mobilya fabrikasında yangın...

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

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