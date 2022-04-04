İranlı turistler Van’ı çok sevdi! 60 bin İranlı turist esnafı güldürdü

İranlıların Van esnafına adeta can suyu olduğunu belirten Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, "Van ekonomik olarak kendisine bir vuku buldu. Ekonomik sürecin getirdiği sıkıntılar nevruzun etkisiyle azaldı. Shoping Fest çerçevesinde Van'da olan ekonomik döngü inşallah bundan sonraki dönemlere daha farklı sirayet eder. Van artık turizm ile bütünleşmiş bir şehir. Konaklama tesislerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz A'dan Z' ye çok güzel bir konseptle faaliyet gösterdi. Yapılan konserler ve etkinlikler ile şehir cıvıl cıvıl oldu. İranlı misafirlerimiz, Van'ı önemsediklerini ve oldukça memnun olduklarını, bundan sonraki süreçte nevruzu beklemeden geleceklerini belirttiler. Van'da eylül ekime kadar sürekli bir canlılık var. İnşallah 12 ay boyunca sürekli hizmet eden bir turizm kenti olarak gündemde kalacağız" dedi.