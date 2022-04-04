İranlı turistler Van'ı çok sevdi! 60 bin İranlı turist esnafı güldürdü
İranlı turistlerin vazgeçilmezi Van! Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini fırsat bilerek Van'a gelen yaklaşık 60 bin İranlı turist, esnafın yüzünü güldürdü. Van'da alışveriş festivaline denk gelen nevruz tatili, Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafa da destek sağladı. Kentteki otelleri dolduran İranlı turistler, mağazalardan alışveriş yaparak kent merkezindeki restoran ve lokantalarda da yoğunluk oluşturdu.
Nevruzu fırsat bilerek Van'a gelen yaklaşık 60 bin İranlı turist, 13 günlük tatil süresince konaklama ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörde esnafın yüzünü güldürdü.
Van'da alışveriş festivaline denk gelen nevruz tatili, Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafa da destek sağladı.
Kentteki otelleri dolduran İranlı turistler, mağazalardan alışveriş yaparak kent merkezindeki restoran ve lokantalarda da yoğunluk oluşturdu.
İranlıların Van esnafına adeta can suyu olduğunu belirten Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, "Van ekonomik olarak kendisine bir vuku buldu. Ekonomik sürecin getirdiği sıkıntılar nevruzun etkisiyle azaldı. Shoping Fest çerçevesinde Van'da olan ekonomik döngü inşallah bundan sonraki dönemlere daha farklı sirayet eder. Van artık turizm ile bütünleşmiş bir şehir. Konaklama tesislerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz A'dan Z' ye çok güzel bir konseptle faaliyet gösterdi. Yapılan konserler ve etkinlikler ile şehir cıvıl cıvıl oldu. İranlı misafirlerimiz, Van'ı önemsediklerini ve oldukça memnun olduklarını, bundan sonraki süreçte nevruzu beklemeden geleceklerini belirttiler. Van'da eylül ekime kadar sürekli bir canlılık var. İnşallah 12 ay boyunca sürekli hizmet eden bir turizm kenti olarak gündemde kalacağız" dedi.
Van Valiliği öncülüğünde yapılan etkinliklerin İranlı turistleri memnun ettiğini belirten bir otelin genel müdürü Oktay Aksoy, "15 günlük süre zarfı içinde İranlı misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladık. Nevruz'u birlikte geçirdik. Umarım bu, sadece 15 günlük süreyle kalmaz yılın 12 ayına yayılır." ifadelerini kullandı.