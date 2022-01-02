Milli Piyango'nun özel ikramiyesi, 9876066 numaralı bilete isabet etti! Konak sakinleri, yılbaşı talihlisini arıyor
Türkiye, nefesini tuttu Yılbaşı Özel Çekilişi'ne kilitlendi. Milli Piyango'nun 120 milyon liralık özel ikramiyesi, 9876066 numaralı çeyrek bilete isabet etti! İzmir Konak'ta yaşayan bilet sahibi, 30 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olurken diğer 3 biletin satılmadığı belirlendi. Konak sakinleriyse yeni yıla milyoner olarak uyanan talihliyi merak etti! Onlardan birisi de bileti satan bayi sahibi Vedat Yiğit'ti. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste...
Türkiye, nefesini tuttu Yılbaşı Özel Çekilişi'ne kilitlendi. Milli Piyango'nun 120 milyon liralık özel ikramiyesi, 9876066 numaralı çeyrek bilete isabet etti! İzmir Konak'ta yaşayan bilet sahibi, 30 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olurken diğer 3 biletin satılmadığı belirlendi.
Konak sakinleriyse yeni yıla milyoner olarak uyanan talihliyi merak etti! Onlardan birisi de bileti satan bayi sahibi Vedat Yiğit'ti.
2020'DEKİ GİBİ
25 yıldır şans oyunları satışı yaptığını söyleyen Yiğit, "Çok sevindim. Çıkan kişiyi şu ana kadar biz de öğrenemedik. Biz de merak ediyoruz. Talihlinin ikramiyesini, yeni yılda sağlık ve sıhhatle, iyi ve güzel günlerde harcamasını dilerim. İnsanlara, topluma faydalı yaşamasını isterim. Benim sattığım biletlere büyük ikramiye çıkınca, kendime çıkmış gibi seviniyorum" dedi. Vedat Yiğit, 2020'de büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin de kendi bayisinden satıldığını söyledi.
BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN ÇEYREK BİLET İZMİR-KONAK'TA SATILDI
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkma geleneği bozulmadı. Çeyrek bileti İzmir Konak'tan alan talihli 30 milyon TL'nin sahibi oldu. Satılamayan 3 çeyrek biletin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılacak.