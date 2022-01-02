Milli Piyango’nun özel ikramiyesi, 9876066 numaralı bilete isabet etti! Konak sakinleri, yılbaşı talihlisini arıyor

2020'DEKİ GİBİ

25 yıldır şans oyunları satışı yaptığını söyleyen Yiğit, "Çok sevindim. Çıkan kişiyi şu ana kadar biz de öğrenemedik. Biz de merak ediyoruz. Talihlinin ikramiyesini, yeni yılda sağlık ve sıhhatle, iyi ve güzel günlerde harcamasını dilerim. İnsanlara, topluma faydalı yaşamasını isterim. Benim sattığım biletlere büyük ikramiye çıkınca, kendime çıkmış gibi seviniyorum" dedi. Vedat Yiğit, 2020'de büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin de kendi bayisinden satıldığını söyledi.