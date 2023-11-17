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Akıllara durgunluk veren olay! Büyükçekmece'de bir avukat yoldan geçenlere pala ile saldırdı

İstanbul Büyükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 52 yaşındaki avukat A.T. yoldan geçenlere pala ile saldırdı. Gözaltına alınan A.T. mahkeme kararı ile hastaneye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 08:51 Güncelleme 17 Kasım 2023, 08:52
Akıllara durgunluk veren olay! Büyükçekmece’de bir avukat yoldan geçenlere pala ile saldırdı 1

Akıllara durgunluk veren palalı saldırı geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Büyükçekmece'ye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Soydan sokakta meydana geldi. A.T., avukatlık ofisi olarak kullandığı zemin katı daireden dışarı çıkarak sokaktan geçenlere hakaretler savurup elindeki palayı savurmaya başladı. Sokaktan geçen şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. Y.E.S. (18) adında bir vatandaş da yere düşme sonucunda karnından yaralandı.

Akıllara durgunluk veren olay! Büyükçekmece’de bir avukat yoldan geçenlere pala ile saldırdı 2

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelince avukatlık ofisine giren A.T. polislere de bıçak ve çapa ile saldırı girişiminde bulundu. A.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan avukat hakkında 10 vatandaş Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Akıllara durgunluk veren olay! Büyükçekmece’de bir avukat yoldan geçenlere pala ile saldırdı 3

A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Cumartesi günü Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak getirildi. Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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