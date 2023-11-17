Akıllara durgunluk veren olay! Büyükçekmece'de bir avukat yoldan geçenlere pala ile saldırdı

Akıllara durgunluk veren palalı saldırı geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Büyükçekmece 'ye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Soydan sokakta meydana geldi. A.T., avukatlık ofisi olarak kullandığı zemin katı daireden dışarı çıkarak sokaktan geçenlere hakaretler savurup elindeki palayı savurmaya başladı. Sokaktan geçen şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. Y.E.S. (18) adında bir vatandaş da yere düşme sonucunda karnından yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelince avukatlık ofisine giren A.T. polislere de bıçak ve çapa ile saldırı girişiminde bulundu. A.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan avukat hakkında 10 vatandaş Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.