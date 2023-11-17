800 metrekarelik 9 odalı villa! Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı eve bakın! 4 katlı saray yavrusu...

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel, iki oğluyla yaşadığı evden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sabahın ilk saatlerinde evinin manzarasını takipçileriyle paylaşan Şıkel'in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasının iç dekorasyonu da dikkat çekti. Şıkel'in oğullarıyla yaşadığı ev, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak beğeni topladı. İşte Çağla Şıkel'in 'saray yavrusu' dedirten evinden kareler...