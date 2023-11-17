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800 metrekarelik 9 odalı villa! Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı eve bakın! 4 katlı saray yavrusu...

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel, iki oğluyla yaşadığı evden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sabahın ilk saatlerinde evinin manzarasını takipçileriyle paylaşan Şıkel'in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasının iç dekorasyonu da dikkat çekti. Şıkel'in oğullarıyla yaşadığı ev, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak beğeni topladı. İşte Çağla Şıkel'in 'saray yavrusu' dedirten evinden kareler...

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 09:31 Güncelleme 17 Kasım 2023, 09:51
800 metrekarelik 9 odalı villa! Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı eve bakın! 4 katlı saray yavrusu... 1

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, aynı yıl Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) seçildi. Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeri başlayan Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerini süsledi.

800 metrekarelik 9 odalı villa! Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı eve bakın! 4 katlı saray yavrusu... 2

Şıkel, özellikle şarkıcı Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vurdu. Ünlü model, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.

800 metrekarelik 9 odalı villa! Emre Altuğ’un eski eşi Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı eve bakın! 4 katlı saray yavrusu... 3

Şıkel, 18 Aralık 2008'de ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Ancak aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi.

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