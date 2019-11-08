Günlük burç yorumları – 8 Kasım 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Kasım Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Yeni tanışacağınız kişilerin davranışlarından kuşku duymak yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Akıllı kişilerin değerli fikirleri sayesinde bir çok sınavı başarı ile vereceğiniz bugünde, özellikle rakiplerinize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi doğru alanlarda kullandığınız için, bir çok fırsat bir arada karşınız çıkacaktır.
BOĞA:
Bugün içinize kapanmak yerine düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmalısınız. Tasarladığınız planlarınızı, çevrenizden yardım alarak gerçekleştireceksiniz. Kısa yollardan alacağınız önemli gelişmeler, rotanızı belirlemeye yardımcı olacaktır. Enerjinizin bölünmesini istemiyorsanız, dengelerinizi bozmadan hareket etmelisiniz.
İKİZLER:
Mesleğinizde iddialı davranmak zorundasınız. Ay tepe evinizde ilerlerken, stabil olmak siz çok şey kazandırabilir. Doğallığınız ve sempatik tavırlarınızla çevrenizi istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz. Fikirlerinize değer verilmesi, motivasyonunuzu çok daha olumlu kılarken, düşüncelerinizi cesurca sergilemenize neden oluyor.
YENGEÇ:
Duygusal ve dostluk ilişkilerinizde önemli bir gün. Kuşkucu tavırlarınızla çevrenizi incelemek yerine savaşınızı doğru alanlara kaydırmalısınız. İş çevrenizde karşı cinsle ilgili ortak çalışmalar içinde olacağınız projeler üreteceksiniz. Duygusal konularda sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün yaşayacaksınız. Şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
ASLAN:
Günlük yaşamın sıkı temposundan kaçmak için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bir çok şeyi aynı anda düşünecek ve yaratıcılığınızı ön planda tutacaksınız. Yapmak istedikleriniz zincirleme bir şekilde kafanızda gelişiyor. Enerjinizi maddesel kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz.