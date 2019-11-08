Günlük burç yorumları – 8 Kasım 2019 Cuma

KOÇ:

Yeni tanışacağınız kişilerin davranışlarından kuşku duymak yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Akıllı kişilerin değerli fikirleri sayesinde bir çok sınavı başarı ile vereceğiniz bugünde, özellikle rakiplerinize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi doğru alanlarda kullandığınız için, bir çok fırsat bir arada karşınız çıkacaktır.