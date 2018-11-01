Ahmet Kuraldan şiddet gördüğünü iddia eden Sılaya destek mesajları

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek mesajları
Şarkıcı Sıla'nın, sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet yediği gerekçesiyle hukuki yollara başvurması olay yarattı. 45 dakika boyunca darp edildiğini, kafasına kül tablası ile vurulduğu gibi pek çok detayı şikayetinde belirten şarkıcı Sıla için ünlü isimlerden destek mesajları yağıyor.
SILA'YA DESTEK MESAJLARI
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. Gülben Ergen ve Demet Akalın, sosyal medya hesabından Sıla'ya destek verdi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN SILA'YA DESTEK
Ünlülerden şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek gecikmedi. Gülben Ergen, Demet Akalın ve Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sıla'ya destek verdi. İşte ünlülerden Sıla'ya destek paylaşımları...
GÜLBEN ERGEN
"Yıkamadığın kadına devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye şiddet uygulayan güçsüz 'erkek'; o kadın senin ezik şiddetinle bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmek ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız. 6164. maddenin 5. maddesi gereği sen bi sus ve uzaklaş!"