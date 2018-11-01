Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek mesajları

Şarkıcı Sıla'nın, sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet yediği gerekçesiyle hukuki yollara başvurması olay yarattı. 45 dakika boyunca darp edildiğini, kafasına kül tablası ile vurulduğu gibi pek çok detayı şikayetinde belirten şarkıcı Sıla için ünlü isimlerden destek mesajları yağıyor.

1 Kasım 2018 Perşembe, 16:53:01 Güncelleme: 17:12:33
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Ahmet Kuraldan şiddet gördüğünü iddia eden Sılaya destek mesajları

SILA'YA DESTEK MESAJLARI

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. Gülben Ergen ve Demet Akalın, sosyal medya hesabından Sıla'ya destek verdi.

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Ahmet Kuraldan şiddet gördüğünü iddia eden Sılaya destek mesajları

3 AY BOYUNCA SILA'YA YAKLAŞAMAYACAK

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.

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Ahmet Kuraldan şiddet gördüğünü iddia eden Sılaya destek mesajları

Sıla Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

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Ahmet Kuraldan şiddet gördüğünü iddia eden Sılaya destek mesajları

"AHMET KURAL'DAN ŞİKAYETÇİYİM"

Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim." dedi.

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Ahmet Kuraldan şiddet gördüğünü iddia eden Sılaya destek mesajları

ÜNLÜ İSİMLERDEN SILA'YA DESTEK

Ünlülerden şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek gecikmedi. Gülben Ergen, Demet Akalın ve Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sıla'ya destek verdi. İşte ünlülerden Sıla'ya destek paylaşımları...

GÜLBEN ERGEN

"Yıkamadığın kadına devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye şiddet uygulayan güçsüz 'erkek'; o kadın senin ezik şiddetinle bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmek ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız. 6164. maddenin 5. maddesi gereği sen bi sus ve uzaklaş!"

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