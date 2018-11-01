Ahmet Kuraldan şiddet gördüğünü iddia eden Sılaya destek mesajları

ÜNLÜ İSİMLERDEN SILA'YA DESTEK

Ünlülerden şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek gecikmedi. Gülben Ergen, Demet Akalın ve Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sıla'ya destek verdi. İşte ünlülerden Sıla'ya destek paylaşımları...

GÜLBEN ERGEN



"Yıkamadığın kadına devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye şiddet uygulayan güçsüz 'erkek'; o kadın senin ezik şiddetinle bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmek ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız. 6164. maddenin 5. maddesi gereği sen bi sus ve uzaklaş!"