Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!

Dünya birçok sırrı barındırıyor. Gelişen teknolojinin yardımı ve yapılan uzun araştırmalar sonucunda bazı olayların arkasındaki sebepler bulundu, ama halen gizemini koruyan ilginç vakalar var. Bunların bazıları geçtiğimiz yüzyıl içinde, bazıları ise binlerce yıl önce yaşandı. Kimileri içinse tamamen uydurma olduğu söyleniyor, ancak halen konuşuluyorlar.

1 Kasım 2018 Perşembe, 16:54:54
Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!
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Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!

Dünyada bilimin açıklayamadığı iddia edilen, hala sırrını saklayan birçok olay var. Hangisi doğru hangisi yalan bilinmiyor ama ortak özellikleri çok ilginç olmaları.

Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!
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Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!

Hala açıklanamamış dünya üzerindeki sayısız olaydan derlediğimiz görece kısa listeye şöyle bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!
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Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!

DENİZ KAVİMLERİ

Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!
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Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!

Kim oldukları ya da nereden geldikleri hala büyük bir muamma. MÖ. 1200 dolaylarında Yunan yarımadası, Ege ve Akdeniz kıyıları, Anadolu, Suriye, Fenike, Filistin'deki tüm şehirleri yakıp yıkarak üzerinden geçmişler, Antik Mısır'ın içlerine kadar ilerlemişler.

Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!
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Dünya tarihine geçmiş gizemli olaylar!

Doğu Akdeniz'deki medeniyetler, Hititler, Yunanlar ve Minos Uygarlığı gibi pek çok uygarlığın ya çökmesine ya da gerilemesine yol açmışlar, Troya kenti tümüyle yok olmuş, Ugarit şehri düşmüş örneğin...

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