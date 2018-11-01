Bugünden itibaren iPhoneu olan herkese bedava oldu!

Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!
iPhone sahipleri için bazı uygulamalar bugün bedava oldu. Mutlaka indirin...
1 Kasım 2018 Perşembe, 19:02:08 Güncelleme: 19:07:24
Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!
Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!
Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!
Fixmoji
Binlerce emojinin olduğu sistemlerde, şöyle bir bakınca yalnızca birkaç tanesini kullandığımızı muhtemelen hepimiz fark etmişizdir. Fixmoji, favori emojilerinizi seçmenizi sağlar, böylece onlara ulaşmak istediğiniz zaman bunu çok daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Favori emojilerinizin klavyedeki konumlarını dilediğiniz gibi değiştirin.
Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!
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