Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!

iPhone sahipleri için bazı uygulamalar bugün bedava oldu. Mutlaka indirin...

1 Kasım 2018 Perşembe, 19:02:08 Güncelleme: 19:07:24
Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!
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Bugünden itibaren iPhoneu olan herkese bedava oldu!

Az önce açıklandı, bedava oldu! İşte telefon sahiplerinin şu an bedava alabileceği o uygulamalar...

Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!
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Bugünden itibaren iPhoneu olan herkese bedava oldu!

Molight

Molight, fotoğraflarınıza beş müzik türünün (klasik, caz, blues, halk, pop) filtrelerini uygulamanızı sağlayan ilginç bir uygulama. Her müzik türünün benzersiz hissi ile fotoğraflarınızı geliştirin ve değiştirin.

Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!
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Bugünden itibaren iPhoneu olan herkese bedava oldu!

Fixmoji

Binlerce emojinin olduğu sistemlerde, şöyle bir bakınca yalnızca birkaç tanesini kullandığımızı muhtemelen hepimiz fark etmişizdir. Fixmoji, favori emojilerinizi seçmenizi sağlar, böylece onlara ulaşmak istediğiniz zaman bunu çok daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Favori emojilerinizin klavyedeki konumlarını dilediğiniz gibi değiştirin.

Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!
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Bugünden itibaren iPhoneu olan herkese bedava oldu!

Word Dream Pro

Muhteşem tasarımlarını göstermeye hazır mısın? O zaman sadece tek bir dokunuş yeterli. Bu uygulama ile kullandığınız fotoğrafların üzerine çok estetik durabilecek şekilde yazılar yazabilirsiniz.

Bugünden itibaren iPhone'u olan herkese bedava oldu!
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Bugünden itibaren iPhoneu olan herkese bedava oldu!

Baby Feed Timer

Bu uygulama, daha çok annelere yönelik. Bebeklerin ne zaman emzirildiği konusunda onlara yardımcı oluyor ve yorumlardan alınan tepkiler oldukça iyimser.

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