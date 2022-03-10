Bursa’da cinsel istismar için gittikleri polis merkezinde birbirlerine girdiler!

Sanıkların akrabaları olduğunu tahmin ettiğimiz 8- 10 kişi müvekkillerimizi darbetti. Burada 4 kişi darp sonucu yaralandı. 17 yaşındaki müvekkilimizi de darbettiler. Müvekkillerimizden birkaçı hastaneye baygın olarak gitti. Ciddi bir mağduriyet var. Ortada cinsel istismar sonucu doğmuş bir çocuk var. Buna rağmen bir tutuklama yok. Buna rağmen müvekkillerimiz sakin kalıp yargılama sonucunu beklerken, bir de karşı taraftan hem hakaret cümleleri duyuyorlar hem de darbediliyorlar. Müvekkillerimiz çok ciddi şekilde mağdur edildi" dedi.