İşte herkesin merak ettiği 1 milyon liralık 11 final sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 15'inci soru 1 milyon liralık büyük ödülün kazanıldığı soru. Henüz bu sorulara doğru yanıt veren çıkmadı. İşte 1 milyon lira ödüle sahip 11 Kim Milyoner Olmak İster final sorusu...

16 Kasım 2018 Cuma, 19:24:25 Güncelleme: 19:24:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





