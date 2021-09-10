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Afyonkarahisar'da yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Afyonkarahisar'da korku dolu anlar yaşandı. Yangında 2 yaşındaki kızı Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kat balkonundan komşuların zeminde açtığı battaniyeye bırakan ardından kendisi atlayan Sultan Gümüş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Eşi Mehmet Gümüş, kızının iyi olduğunu belirterek, "Herkesten eşim için dua bekliyoruz" dedi.

10.09.2021 16:19 - Son Güncelleme: 10.09.2021 16:32
Afyonkarahisar’da yangında 5’inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta, dün akşam yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan bina sakinleri, dairelerinin balkonlarına çıktı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

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Afyonkarahisar’da yangında 5’inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

KIZINI 5'İNCİ KATTAN BATTANİYEYE BIRAKTI
Ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, diğer bloklarda bulunan komşularının yönlendirmesi sonrası kızı Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kat balkonundan komşuların zeminde açtığı battaniyenin üzerine bıraktı.

Afyonkarahisar’da yangında 5’inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel yara almadı. Sultan Gümüş ise atladığı anda battaniyenin yırtılması nedeniyle zemine düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Gümüş, sağlık ekiplerince ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek, ameliyata alındı. Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Afyonkarahisar’da yangında 5’inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

'YOĞUN BAKIMDA'
Sultan Gümüş'ün eşi Mehmet Gümüş, eşinin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü, kızının sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar’da yangında 5’inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Gümüş, "Eşimin ağrıları var, kırıkları var. Allah kimsenin başına vermesin. Eşim şu an yoğun bakımda, acil şifa bekliyoruz. Çocuğum iyi çok şükür, onda bir sıkıntı yok.

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