Afyonkarahisar'da yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz
Afyonkarahisar'da korku dolu anlar yaşandı. Yangında 2 yaşındaki kızı Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kat balkonundan komşuların zeminde açtığı battaniyeye bırakan ardından kendisi atlayan Sultan Gümüş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Eşi Mehmet Gümüş, kızının iyi olduğunu belirterek, "Herkesten eşim için dua bekliyoruz" dedi.
Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta, dün akşam yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan bina sakinleri, dairelerinin balkonlarına çıktı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel yara almadı. Sultan Gümüş ise atladığı anda battaniyenin yırtılması nedeniyle zemine düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Gümüş, sağlık ekiplerince ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek, ameliyata alındı. Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.