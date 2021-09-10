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Eşi rehin aldı! Bıçaklayacağı esnada polisler kurtardı

Bursa'da tartıştığı eşi B.H. (32) tarafından bıçakla rehin alınan, polisin operasyonuyla kurtarılan S.H. (32), yaşadığı korku dolu anları anlattı. B.H.'nin uzun süredir psikolojik sorunları olduğunu söyleyen S.H. "Evin kapısını kilitleyip, beni yatak odasına sürükledi. Korkudan odamın kapısını kapattım. Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı. Çok korktum" dedi. B.H ifadesinde ise "Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Zihnimi birileri yönlendiriyor. Vücudumda çip var. Sürekli bilinçaltı mesajlar alıyorum, benimle alay eden sesler duyuyorum.

DHA
10.09.2021 15:55 - Son Güncelleme: 10.09.2021 15:55
Eşi rehin aldı! Bıçaklayacağı esnada polisler kurtardı

Olay, dün Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. 8 katlı binanın 2'nci katında oturan B.H. bıçakla rehin aldığı eşi S.H.'yi yatak odasına sürükleyip dövdü.

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Eşi rehin aldı! Bıçaklayacağı esnada polisler kurtardı

Evin kapısını da kilitleyen B.H.'den korkan S.H., kendisini odaya bir odaya kapatarak cep telefonuyla eşinin ailesinden yardım istedi.

Eşi rehin aldı! Bıçaklayacağı esnada polisler kurtardı

Bir yandan da S.H. çığlıklarını duyan komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eşi rehin aldı! Bıçaklayacağı esnada polisler kurtardı

B.H.'yi ikna etmek için uzun süre uğraş veren ekipler, çabalar sonuçsuz kalınca, eve girmek için itfaiyeden yardım istedi.

Eşi rehin aldı! Bıçaklayacağı esnada polisler kurtardı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ve Nilüfer Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, itfaiye merdiveniyle S.H.'nin bulunduğu odaya pencereden girmeye çalıştı.

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