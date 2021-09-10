Eşi rehin aldı! Bıçaklayacağı esnada polisler kurtardı
Bursa'da tartıştığı eşi B.H. (32) tarafından bıçakla rehin alınan, polisin operasyonuyla kurtarılan S.H. (32), yaşadığı korku dolu anları anlattı. B.H.'nin uzun süredir psikolojik sorunları olduğunu söyleyen S.H. "Evin kapısını kilitleyip, beni yatak odasına sürükledi. Korkudan odamın kapısını kapattım. Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı. Çok korktum" dedi. B.H ifadesinde ise "Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Zihnimi birileri yönlendiriyor. Vücudumda çip var. Sürekli bilinçaltı mesajlar alıyorum, benimle alay eden sesler duyuyorum.
10.09.2021 15:55
- Son Güncelleme: 10.09.2021 15:55