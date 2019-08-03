Afyonkarahisar'da freni patlayan TIR dehşet saçtı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde freni patlayarak kontrolden çıkan un yüklü tır, şehir merkezindeki ışıkta bekleyen 6 otomobile çarparak devrildi. Kaza anı ise çevrede bulunan mobese kameralarına yansıdı.
03.08.2019 16:51
- Son Güncelleme: 03.08.2019 17:02
Dinar-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki ilçe merkezinde meydana gelen kazada, Halit Akkoyun'un yönetimindeki 26 EU 864 plakalı un yüklü tır, freninin patlaması üzerine kırmızı ışıkta bekleyen 34 JJ 0493, 22 AK 316, 06 EE 687, 06 FM 5772, 42 CES 88 ve 48 V 1877 plakalı araçlara çarptı ve orta refüje çıkıp sinyalizasyon direğini devirerek yan yattı.
DİĞER GALERİLER