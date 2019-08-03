GaleriYaşam

Afyonkarahisar'da freni patlayan TIR dehşet saçtı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde freni patlayarak kontrolden çıkan un yüklü tır, şehir merkezindeki ışıkta bekleyen 6 otomobile çarparak devrildi. Kaza anı ise çevrede bulunan mobese kameralarına yansıdı.

03.08.2019 16:51 - Son Güncelleme: 03.08.2019 17:02
Afyonkarahisar'da freni patlayan TIR dehşet saçtı

Dinar-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki ilçe merkezinde meydana gelen kazada, Halit Akkoyun'un yönetimindeki 26 EU 864 plakalı un yüklü tır, freninin patlaması üzerine kırmızı ışıkta bekleyen 34 JJ 0493, 22 AK 316, 06 EE 687, 06 FM 5772, 42 CES 88 ve 48 V 1877 plakalı araçlara çarptı ve orta refüje çıkıp sinyalizasyon direğini devirerek yan yattı.

Afyonkarahisar'da freni patlayan TIR dehşet saçtı

Meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da freni patlayan TIR dehşet saçtı

Kazada sürücü Akkoyun hafif şekilde yaralanırken, tırın içerisindeki unlar yola saçıldı.

Afyonkarahisar'da freni patlayan TIR dehşet saçtı

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Tırın çarptığı otomobillerde maddi hasar oluştu.

Afyonkarahisar'da freni patlayan TIR dehşet saçtı

Kaza anı ise çevrede bulunan mobese kameralarına yansıdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Muğla'nın Yatağan İlçesinde araç parçası aramaya giden jandarma bin yıllık Kur'an-ı Kerim buldu
Muğla'nın Yatağan İlçesinde araç parçası aramaya giden jandarma bin yıllık Kur'an-ı Kerim buldu