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Muğla'nın Yatağan İlçesinde araç parçası aramaya giden jandarma bin yıllık Kur'an-ı Kerim buldu

Muğla'nın Yatağan İlçesinde hacizli, yakalamalı ve rehinli araçların motor bloklarını sosyal medya üzerinden kurdukları platformda sattıkları tespit edilen iki şahsın evinde yapılan aramada bin yıllık el yazması ceylan derisi Kuran-ı Kerim bulundu.

03.08.2019 12:20 - Son Güncelleme: 03.08.2019 12:28
Muğla'nın Yatağan İlçesinde araç parçası aramaya giden jandarma bin yıllık Kur'an-ı Kerim buldu

Olay Muğla'nın Yatağan İlçesi Alaşar Mahallesinde yaşandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.K ve D.K isimli şahısların hacizli, yakalamalı ve rehinli araçların motor bloklarını sosyal medya üzerinden kurdukları platformda ucuz fiyattan sattıklarını tespit etti.

Muğla'nın Yatağan İlçesinde araç parçası aramaya giden jandarma bin yıllık Kur'an-ı Kerim buldu

Şüphelilerin 2 ev 3 müştemilat ile eklentilerinde yapılan aramalar sonucu 5 adet change hale getirilmiş motor, 14 suç konusu motor bloğu, 1 bin yıllık el yazması ceylan derisi Kuran-ı Kerim, 1 Grek alfabesi yazılı ve figürlü yazıt taş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7 çeşitli araçlara ait ruhsat, 6 motor şasi parçası, 1 adet de sahte numara basılmış araç şasi parçası ele geçirildi.

Muğla'nın Yatağan İlçesinde araç parçası aramaya giden jandarma bin yıllık Kur'an-ı Kerim buldu

Olay sonrası İ.K ve D.K isimli şüpheliler yakalanırken, İ.K isimli şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan İlçesinde araç parçası aramaya giden jandarma bin yıllık Kur'an-ı Kerim buldu
Muğla'nın Yatağan İlçesinde araç parçası aramaya giden jandarma bin yıllık Kur'an-ı Kerim buldu
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