Muğla'nın Yatağan İlçesinde araç parçası aramaya giden jandarma bin yıllık Kur'an-ı Kerim buldu

Şüphelilerin 2 ev 3 müştemilat ile eklentilerinde yapılan aramalar sonucu 5 adet change hale getirilmiş motor, 14 suç konusu motor bloğu, 1 bin yıllık el yazması ceylan derisi Kuran-ı Kerim, 1 Grek alfabesi yazılı ve figürlü yazıt taş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7 çeşitli araçlara ait ruhsat, 6 motor şasi parçası, 1 adet de sahte numara basılmış araç şasi parçası ele geçirildi.

