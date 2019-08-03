BİM'de bakım ürünleri dikkat çekiyor! 6 Ağustos Salı BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler indirimli olacak?

6 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu katalogda sürpriz ürünler yer alıyor. BİM tarafından yayınlanan kampanyalı ürünlerin listesini siz değerli okuyucalırımız için derledik. Peki, bu haftanın aktüel ürünleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 6 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...