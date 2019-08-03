BİM'de bakım ürünleri dikkat çekiyor! 6 Ağustos Salı BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler indirimli olacak?
BİM'de salı günü indirimleri belli oldu. 6 Ağustos itibarıyla BİM müşterilerine çeşit çeşit fırsatlar sunulacak. Bakım ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda dikkat çeken ürünler arasında kurban eti poşeti de yer alıyor. Peki, BİM'de neler indirimli olacak? Bu hafta BİM'in kampanyalı ürünleri neler? İşte 6 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
03.08.2019 17:27
- Son Güncelleme: 03.08.2019 17:27
6 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu katalogda sürpriz ürünler yer alıyor. BİM tarafından yayınlanan kampanyalı ürünlerin listesini siz değerli okuyucalırımız için derledik. Peki, bu haftanın aktüel ürünleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 6 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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