Kulağı dizinde olan hayvan hangisidir? Duyunca çok şaşıracaksınız...
Dünya koskoca bir kitap gibi. İçinde ne ararsanız var... Birazdan duyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak. Kulağı dizinde olan hayvan hangisidir? Oksijen ne renktir? Savaş daha tehlikeli şey nedir? Bunların yanıtlarını biliyor musunuz? Cevapları haberimizin devamında...
31.05.2019 12:00
- Son Güncelleme: 31.05.2019 12:00
EN AZ TÜRK VATANDAŞININ YAŞADIĞI ÜLKE HANGİSİDİR?
Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır. Nikaragua'da ise15 Türk vatandaşı yaşamaktadır.
Almanya 2 milyon ile en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır.
Not: Söz konusu verinin bulunmadığı ve paylaşılmadığı ülkeler dikkate alınmamıştır.
DİĞER GALERİLER