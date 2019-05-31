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Kulağı dizinde olan hayvan hangisidir? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Dünya koskoca bir kitap gibi. İçinde ne ararsanız var... Birazdan duyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak. Kulağı dizinde olan hayvan hangisidir? Oksijen ne renktir? Savaş daha tehlikeli şey nedir? Bunların yanıtlarını biliyor musunuz? Cevapları haberimizin devamında...

31.05.2019 12:00 - Son Güncelleme: 31.05.2019 12:00
Kulağı dizinde olan hayvan hangisidir? Duyunca çok şaşıracaksınız...

EN AZ TÜRK VATANDAŞININ YAŞADIĞI ÜLKE HANGİSİDİR?

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır. Nikaragua'da ise15 Türk vatandaşı yaşamaktadır.

Almanya 2 milyon ile en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır.

Not: Söz konusu verinin bulunmadığı ve paylaşılmadığı ülkeler dikkate alınmamıştır.

Kulağı dizinde olan hayvan hangisidir? Duyunca çok şaşıracaksınız...

SAAT YÖNÜNDE DÖNEN TEK GEZEGEN HANGİSİDİR?

Gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nde saat yönünde dönen tek gezegen Venüs'tür.

Kulağı dizinde olan hayvan hangisidir? Duyunca çok şaşıracaksınız...

GOOGLE'IN İLK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Bugüne neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adı 'BackRub'dı.

Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı.

Kulağı dizinde olan hayvan hangisidir? Duyunca çok şaşıracaksınız...

SUÇ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE HANGİSİDİR?

Dünyada nüfusuna oranla en çok suç işlenen yer, Vatikan'dır.

2017'de yapılan nüfus sayımına göre bin kişinin yaşadığı Vatikan'da her yıl 600'den fazla suç işlenmektedir.

Kulağı dizinde olan hayvan hangisidir? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Dünyada her yıl en çok film çeken ülke sanılanın aksine ABD değil Nijerya.

Ülkedeki film endüstrisine verilen isim ise Nollywood. Ülkede haftada ortalama 50 film çekiliyor.

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