Kulağı dizinde olan hayvan hangisidir? Duyunca çok şaşıracaksınız...

EN AZ TÜRK VATANDAŞININ YAŞADIĞI ÜLKE HANGİSİDİR?

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır. Nikaragua'da ise15 Türk vatandaşı yaşamaktadır.

Almanya 2 milyon ile en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır.

Not: Söz konusu verinin bulunmadığı ve paylaşılmadığı ülkeler dikkate alınmamıştır.