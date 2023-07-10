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AFAD 15 il için 'turuncu' 15 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısında bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için 'turuncu', 15 il için de 'sarı' kod"lu uyarı yaptı.

10.07.2023 00:50 - Son Güncelleme: 10.07.2023 00:51
AFAD’dan 15 il için ’turuncu’ 15 il için ’sarı’ kodlu sağanak uyarısında bulundu

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde "turuncu" kod, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum ve Çorum olmak üzere 15 il için de "sarı" kod ile yağış uyarısı verildi.

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AFAD’dan 15 il için ’turuncu’ 15 il için ’sarı’ kodlu sağanak uyarısında bulundu

Uyarı verilen illerde, Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldı. AFAD tarafından turuncu kod ile uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi.

AFAD’dan 15 il için ’turuncu’ 15 il için ’sarı’ kodlu sağanak uyarısında bulundu

ZONGULDAK-İSTANBUL YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Açıklamaya göre, Zonguldak'ın Merkez ilçe ve Çaycuma ilçesindeki aşırı yağışlar nedeniyle bölgeye, Zonguldak İl AFAD'dan 14 personel, 3 bot, Bilecik İl AFAD'dan 2 personel, 1 motopomp, 1 pompa ve 1 araç, Manisa İl AFAD'dan 3 personel, 1 motopomp, 1 pompa ve 1 araç, Jandarma Arama Kurtarma'dan 7 dalgıç, 3 bot ve 2 araç görevlendirildi.

AFAD’dan 15 il için ’turuncu’ 15 il için ’sarı’ kodlu sağanak uyarısında bulundu

Aşırı yağışlar sonucu il genelinde su baskınları, yıldırım düşmesi ve kaya düşmesi meydana geldi.

AFAD’dan 15 il için ’turuncu’ 15 il için ’sarı’ kodlu sağanak uyarısında bulundu

Zonguldak-İstanbul yolunun ulaşıma kapalı olduğu, yağışların devam ettiği bölgede, 63 ihbara AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

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