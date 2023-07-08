Türkiye’nin tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkartılıyor

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşiflerin ülkesi olan Türkiye'de bilim insanları Konya'da çalışmalara başlayarak Neolotik Dönem'in izlerini arayacak. Seydişehir'deki Gökhöyük'te önümüzdeki günlerde başlayacak kazı çalışmaları ile Neolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar olan süreç araştırılacak. Uzun vadeli olarak devam edecek kazıların öncelikli hedefi, Demir Çağı'na ait olduğu öngörülen yerleşim yerinin son sakinleri hakkındaki önemli bilgilerin elde edilmesi olacak.