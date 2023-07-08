Türkiye’nin tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkartılıyor
Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşiflerin ülkesi olan Türkiye'de bu Yıl Gerçekleştirilecek Arkeolojik Kazı ve Araştırmaların Sayısı Yıl Sonunda 750'ye Ulaşacak...
Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşiflerin ülkesi olan Türkiye'de bilim insanları Konya'da çalışmalara başlayarak Neolotik Dönem'in izlerini arayacak. Seydişehir'deki Gökhöyük'te önümüzdeki günlerde başlayacak kazı çalışmaları ile Neolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar olan süreç araştırılacak. Uzun vadeli olarak devam edecek kazıların öncelikli hedefi, Demir Çağı'na ait olduğu öngörülen yerleşim yerinin son sakinleri hakkındaki önemli bilgilerin elde edilmesi olacak.
SOBESOS ANTİK KENTİ'NDE ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLIYOR
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yer alan Sobesos Antik Kenti'nde de uzun süre ara verilen kazı çalışmalarına bu yıl yeniden başlanacak.
Denizli Laodikeia ve Tripolis, Antalya Olympos, Patara, Perge ve Side, Muğla, Stratonikeia, Euromos, Knidos ve Beçin Kalesi, Mersin Silifke Kalesi ve Uzuncaburç gibi alanlarda ise restorasyon ağırlıklı çalışmalara 2023'ün ikinci yarısında da devam edilecek.
Taştepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa'da başlatılan ve 12 farklı alanda sürdürülen Neolitik Çağ Araştırma Projesi de farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla devam edecek. Türkiye'nin birçok antik kentindeki kazı çalışmalarının yanı sıra kentlerin ayağa kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülecek.
750 ARKEOLOJİK KAZI VE ARAŞTIRMA YAPILACAK
Türkiye'de 2023 yılı sonu itibarıyla bilimsel heyetler ve Müze Müdürlüklerince yürütülecek tüm arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısı 750'ye ulaşacak.