AFAD KIRMIZI ALARMA BASTI 🚨 İSTANBUL + 45 İLE lodos, yağış, fırtına, baca zehirlenmesi, ulaşım, çatı uçması UYARISI! 11,12,13 Mart HAVA DURUMU...

SAĞANAK GELİYOR!

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.