Aşk, para, kariyer, şans, başarı, mutluluk hepsi orda yatıyor. Hemen elinizi kontrol edin! EL ÇİZGİLERİNİZ kaderinizi ortaya koyuyor!

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Aşk hayatı hakkında ipuçları eldeki çizgilerden ziyade kişinin kendine ve başkalarına karşı olan davranışları, iletişim becerileri, tercihleri ve deneyimleri gibi faktörlere dayanıyor. Bu nedenle el çizgileri aşk hakkında kesin bir bilgi sağlamazlar.
11.03.2023 09:56 - Son Güncelleme: 11.03.2023 09:56
Aşk hayatı hakkında ipuçları eldeki çizgilerden ziyade kişinin kendine ve başkalarına karşı olan davranışları, iletişim becerileri, tercihleri ve deneyimleri gibi faktörlere dayanıyor. Bu nedenle el çizgileri aşk hakkında kesin bir bilgi sağlamazlar.
ÇİZGİNİN ŞEKLİ
Eğri bir çizgi, mutlu ve tatmin edici bir aşk hayatının iyi bir işareti olarak kabul edilirken, düz bir çizgi, duygu veya romantizm eksikliğini gösterebilir.
ÇİZGİNİN KONUMU
Avuç içinde yüksekte, küçük parmağa yakın bir çizgi, tutkulu ve yoğun bir aşk ilişkisini gösterir. Bu çizgiler aslında küçük parmağın alt kısmı ile kalp çizgisi arasında, elin kenarından avuç içine giren küçük kırışıklıklardır.