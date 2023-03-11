Aşk, para, kariyer, şans, başarı, mutluluk hepsi orda yatıyor. Hemen elinizi kontrol edin! EL ÇİZGİLERİNİZ kaderinizi ortaya koyuyor!

ÇİZGİNİN ŞEKLİ

Eğri bir çizgi, mutlu ve tatmin edici bir aşk hayatının iyi bir işareti olarak kabul edilirken, düz bir çizgi, duygu veya romantizm eksikliğini gösterebilir.

ÇİZGİNİN KONUMU

Avuç içinde yüksekte, küçük parmağa yakın bir çizgi, tutkulu ve yoğun bir aşk ilişkisini gösterir. Bu çizgiler aslında küçük parmağın alt kısmı ile kalp çizgisi arasında, elin kenarından avuç içine giren küçük kırışıklıklardır.